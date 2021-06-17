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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "cerimonial de festas"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:20

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:20
Os cerimoniais de festas mais lembrados pelos consumidores estão no Recall de Marcas 2021
Os cerimoniais de festas mais lembrados pelos consumidores estão no Recall de Marcas 2021 Crédito: Alasdair Elmes/ Unsplash
No momento de pensar em uma festa, é fundamental escolher com cuidado o espaço onde acontecerá o evento e a equipe que vai trabalhar no dia. Durante algumas horas, o cerimonial de festas é o palco para as celebrações mais aguardadas da vida de muitas pessoas, como casamento, aniversário e formatura. Mesmo durante a pandemia, quando ainda há limitações para a realização de eventos, os estabelecimentos mais lembrados estão firmes na memória do consumidor.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Porto Bello

O cerimonial Casa Di Lucca tem duas casas de festas, ambas em Vila Velha. Ele reúne todos os elementos para tornar uma festa inesquecível. A infraestrutura contempla desde bufê até a decoração, passando por um espaço físico que abriga até 600 pessoas num ambiente agradável, climatizado com ar-condicionado e com amplos jardins e lindos chafarizes.
A história do Le Buffet começou em 1994, com pequenos eventos e coffee break, idealizados e desenvolvidos pelos jovens empreendedores Giovanna Rosa e André Rosa. Em 2003 o casal inaugurou, em Vitória, o primeiro espaço do cerimonial Le Buffet. Atualmente, a empresa é referência em todo o país, principalmente pelo serviço gastronômico. 
Localizado na Serra, o Steffen Centro de Eventos promove desde congressos até shows musicais. Com uma arquitetura contemporânea, o espaço permite a montagem do evento no estilo que desejar, aliada à alta qualidade de serviço personalizado. Conta com uma área construída de 5.320 metros quadrados em uma das principais rodovias que corta o município, a ES-010. 
O Cerimonial Porto Bello, na Serra, tem dois salões de festas, um com capacidade de até 1 mil pessoas em pé e outro de 350 convidados, no formato coquetel. Ele está instalado em um complexo de 4.350 metros quadrados, com localização privilegiada e de fácil acesso. Além disso, o cerimonial foi idealizado com a proposta de unir modernidade, bom gosto, versatilidade e conforto.

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