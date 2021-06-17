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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "bateria de automóvel"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:18

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:18
Consumidores apontaram as marcas mais lembradas quando se fala em bateria de automóveis
Consumidores apontaram as marcas mais lembradas quando se fala em bateria de automóveis Crédito: STANDRETT/ Freepik
Na hora de escolher a bateria do automóvel, o consumidor costuma buscar marcas de confiança, que oferecem um bom custo-benefício e maior durabilidade, para não ficarem na mão no meio do trânsito.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Heliar

A Moura é uma das maiores fornecedoras para frota de veículos em circulação na América do Sul. O trabalho desenvolvido pela empresa resulta em parcerias tecnológicas com fabricantes europeus e norte-americanos, incorporando diferenciais de desempenho a cada produto que é fabricado.
Com fundação em 1931, a Heliar foi a primeira bateria de chumbo ácido para veículos com motores elétricos no Brasil. Hoje, a empresa continua à frente, entregando produtos de alta performance que se diferenciam pelo compromisso de exceder sempre as expectativas dos clientes.

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