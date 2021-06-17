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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "agência de turismo"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:07

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:07
Agência de turismo é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas
Agência de turismo é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: JCOMP/ Freepik
Na hora de planejar a viagem, curta ou longa, uma dica para evitar dor de cabeça é contratar uma boa agência de turismo. Um dos principais papéis dessas empresas é a negociação do roteiro e também de toda estrutura para que o desejo do cliente se torne realidade. A empresa providenciará todos os recursos para que a experiência daquele momento tão aguardado aconteça da melhor forma possível. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Confira as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Águia Branca

A CVC nasceu em 1972, na cidade de Santo André, na região do Grande ABC Paulista, em São Paulo. Desde então, vem expandindo sua atuação e está presente em todo o país. Além de viagens nacionais, a empresa também tem destinos internacionais e é a maior operadora de turismo da América Latina.
Fundada em 1946, a Viação Águia Branca é a primeira empresa a surgir entre as empresas que compõem o Grupo Águia Branca, e se tornou referência em transporte rodoviário.

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