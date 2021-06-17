Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "academia"

As academias são grandes aliadas nos cuidados com a saúde e o bem-estar do corpo e da mente, e há opções de estabelecimentos que oferecem serviços para todos os gostos, bolsos e necessidades de atividades físicas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
2º lugar - Razões do Corpo
A primeira academia foi inaugurada em 2009, no Morumbi, em São Paulo. O propósito da rede é democratizar o acesso à prática de atividade física de alto padrão, com planos acessíveis e experiência simples. De lá para cá, a Smart Fit se expandiu no Brasil e em outros países da América Latina.
Com uma estrutura completa de aparelhos das melhores marcas, a academia Ponto 1 oferece aulas de musculação, atividades aeróbicas e artes marciais.
A academia capixaba se consolidou no mercado no ano de 1987. Foi uma das primeiras a se preocupar com a estrutura, como ter o pé-direito alto que facilita a ventilação, integração dos ambientes, salas ventiladas e com iluminação natural, além de piscina natural e coberta, entre outros itens.