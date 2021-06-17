Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "academia"

2º lugar - Razões do Corpo

A primeira academia foi inaugurada em 2009, no Morumbi, em São Paulo. O propósito da rede é democratizar o acesso à prática de atividade física de alto padrão, com planos acessíveis e experiência simples. De lá para cá, a Smart Fit se expandiu no Brasil e em outros países da América Latina.

Com uma estrutura completa de aparelhos das melhores marcas, a academia Ponto 1 oferece aulas de musculação, atividades aeróbicas e artes marciais.