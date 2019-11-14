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Futebol

Que clássico! Vasco e Flamengo fizeram o melhor jogo do Brasileirão

Empate em 4 a 4 revelou uma postura inteligente do time cruz-maltino, que entendeu suas limitações e soube explorar as falhas do rival. Do outro lado, um Rubro-Negro que mesmo sem estar em um de seus melhores dias foi um adversário perigosíssimo, mas que apresentou falhas defensivas que não podem se repetir

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 05:00

Públicado em 

14 nov 2019 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Jogo entre Flamengo e Vasco foi o melhor do Campeonato Brasileiro Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Gol no início, gol no final, virada, revirada e emoção até o último apito. Flamengo e Vasco empataram em 4 a 4, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (13), em partida antecipada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.  Quando se trata de clássico, por mais que pareça estar desnivelado, a raça e a vontade de superar um arquirrival faz o confronto se equilibrar. Técnica, estratégia, uma boa dose de tensão e oito bolas balançando as redes fizeram cruz-maltinos e rubro-negros disputarem o melhor jogo do campeonato até aqui. O futebol em sua essência é apaixonante porque não possui uma fórmula mágica, é possível jogar de diferentes formas para surpreender o adversário. No Clássico dos Milhões, estilos completamente diferentes se chocaram e proporcionaram uma partida que certamente será lembrada. 

Flamengo letal e Vasco surpreendente

Como de praxe, o Flamengo iniciou a partida elétrico. Em menos de um minuto, Everton Ribeiro abriu o placar contra um Vasco, que entrou em campo desacreditado, com pouquíssima torcida na arquibancada e que tinha tudo para entrar em desespero após ver sua estratégia de jogar com quatro volantes ir por água abaixo. Sem perder o ímpeto pelo gol, o Rubro-Negro tentou se impôr e criou uma segunda chance de gol com Gabigol, que parou na defesa de Fernando Miguel. 

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Com calma e organização poucas vezes mostradas no Brasileirão, o Vasco não se apavorou com o resultado desfavorável. Mas tentou colocar a bola no chão e criar. O empate veio em um contra-ataque mortal que terminou na finalização de Marrony. O gol jogou o Flamengo na lona, que ainda desorganizado em sua defesa viu Pikachu fazer uma jogada genial ao passar por Pablo Marí e sofrer pênalti de Rodrigo Caio. Gol do lateral vascaíno, que cobrou sem chances para Diego Alves. Ainda na primeira etapa, o Fla empatou. Em cobrança de falta ensaiada, Gabigol rolou para Rafinha, que aproveitou o cochilo da defesa vascaína e cruzou. A bola desviou em Danilo Barcelos e morreu no fundo da rede vascaína: 2 a 2.
Marrony deixou sua marca no clássico Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Bruno Henrique endiabrado e o improvável Ribamar 

Sozinho já dentro da pequena área, Marcos Junior colocou o Vasco mais uma vez à frente do placar em um erro de posicionamento grotesco da defesa do Flamengo. Fez o gol mais fácil do Gigante da Colina neste Brasileirão. Foi aí que entrou em cena um tal de Bruno Henrique, que faz uma temporada sensacional. A qualidade técnica do elenco do Flamengo é o ponto forte da equipe, mas quando o conjunto não funciona o individualismo resolve. Bruno Henrique puxou contragolpe ainda do campo de defesa, tabelou com Arrascaeta e finalizou par empatar.
A diferença de elenco de Flamengo e Vasco são gigantescas. As substituições escancararam isso. Jorge Jesus tirou Gerson e apostou em Vitinho, enquanto Luxemburgo tirou Marcos Júnior e colocou Bruno César. Resultado, Vitinho entrou com fome de bola e criou a jogada do quarto gol do Fla driblando Bruno Cesar, que faz uma temporada patética. Bruno Henrique aproveitou o cruzamento e acertou um lindo chute de esquerda para fazer 4 a 3 para o Flamengo. Quando o jogo caminhava para ter um vencedor, Luxa apostou sua última cartada: Ribamar. E não é que deu certo. Em uma bola desesperada para área do Flamengo, o atacante aproveitou toque de cabeça de Henríquez e testou para as redes. Tudo igual.
Bruno Henrique marcou dois gols para o Flamengo diante do Vasco Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Limitações e inteligência de um lado, qualidade individual do outro

Sempre quando questionado que o Vasco atua com quatro volantes, Luxemburgo responde que Raul e Marcos Júnior jogam como meias. Ele deu provas que estava certo. O primeiro pisou na área para dar o passe para o gol de Marrony, enquanto o segundo marcou o terceiro do Vasco na cara do gol. Méritos do "Pofexô", que conhece as limitações do seu elenco e consegue tirar leite de pedra com esses jogadores. A marcação do Vasco também foi muito boa. Intensa até o time cansar no segundo tempo. E sem dúvidas, o time teve muito coração para lutar de igual para igual contra o melhor time do Brasil, até flertar com a vitória, e arrancar um empate no fim. 
O Flamengo é realmente um time diferente de tudo que temos visto pelo menos nos últimos cinco anos. Dono de um potencial ofensivo de causar pavor aos adversários. E foi isso que garantiu o empate. Arrascaeta e Everton Ribeiro pontuais, e Bruno Henrique avassalador. O conjunto deixou a desejar dessa vez. A defesa fez um jogo para esquecer. Marí foi dar bote em jogadores do Vasco fora da área e deixou a zaga desguarnecida e Rafinha marcou muito mal. Falhas que não serão perdoadas diante do River Plate na final da Libertadores. Nada de crise, mas um alerta do que deve ser melhorado.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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