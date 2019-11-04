Quatro deputados ensaiam união de forças por eleição em Vila Velha

O deputado estadual Hércules Silveira (MDB) deve voltar a se reunir nesta semana com os colegas Rafael Favatto (Patri), Danilo Bahiense (PSL) e Euclério Sampaio (sem partido), para tratar da eleição em Vila Velha, em 2020. Os três primeiros são pré-candidatos a prefeito. Eles já se reuniram uma vez, no dia 24 de outubro. Há a expectativa de que, nessa segunda reunião, o quarteto vire quinteto, com a presença do ex-prefeito e presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga.
NEUCIMAR INTERESSADO
O plano de Hércules é reunir esses líderes locais em torno dele, em uma união de forças contra o candidato da situação, o atual prefeito, Max Filho (PSDB), conforme abordamos aqui no dia 19 de outubro. A propósito, logo depois da publicação dessa coluna, na qual Hércules garantiu que sua pré-candidatura é para valer, um assessor de Neucimar entrou em contato com a assessoria de Hércules. Na ocasião, o emedebista mandou um recado e tanto para o ex-prefeito: "Não estou procurando um noivo para minha filha e sim um parceiro. Se tiver que ganhar com ele, vamos trabalhar para isso".
DUELO DE BISTURIS
Pela ausência, quem chama a atenção nesse movimento de Hércules é o também deputado estadual Hudson Leal (Republicanos). Médico como Hércules, Hudson também se declara pré-candidato a prefeito de Vila Velha, mas não tem sido chamado por Hércules para esses encontros. Na verdade, os dois doutores não se entendem bem desde que, em fevereiro, Hudson foi mais rápido que Hércules e promoveu uma homenagem aos médicos capixaba na Assembleia. A sessão solene, há anos, tinha a assinatura do emedebista, mas dessa vez ele perdeu a primazia.
O PROJETO ERICK-AMARO
O presidente da Assembleia, Erick Musso, não para de percorrer os municípios do Estado, com o diretor-geral da Casa, Roberto Carneiro. Na última semana, Erick esteve em Iconha, para lançar a candidatura a prefeito de Gedson Paulino. O objetivo: erguer, no Espírito Santo, o Republicanos (antigo PRB), partido e plataforma para o crescimento do grupo político da dupla, que ainda inclui o deputado federal Amaro Neto. O projeto de crescimento político desse grupo passa diretamente pelas próximas eleições, em 2020 e em 2022.
ELEIÇÃO NA FINDES
O empresário Egídio Malanquini recebeu a comenda Loren Reno “pelos relevantes serviços prestados em prol de nosso Estado”, conforme resolução assinada pelo presidente da Assembleia, Erick Musso, e publicada no Diário do Poder Legislativo. Nos bastidores, Malanquini é considerado pré-candidato à sucessão do atual presidente da Findes, Leo de Castro, em 2020, com apoio do ex-presidente da federação Marcos Guerra (que acaba de voltar para o PSDB).
CENA POLÍTICA 1
Os deputados estaduais Danilo Bahiense e Hércules Silveira estão desenvolvendo uma proximidade política que pode dar até em parceria eleitoral no ano que vem. Mas toda essa “proximidade”, na verdade, não vem de hoje e é bem maior do que se imagina: ambos são vizinhos em um condomínio no quarteirão da praia, em Itapoã. Na verdade, se quiserem discutir política e aliança eleitoral, basta um bater à porta do outro.
CENA POLÍTICA 2
A Câmara de Vitória aprovou, em outubro, projeto de lei do vereador Leonil que proíbe que pombos sejam alimentados nas vias e áreas públicas da cidade. Leonil é do Cidadania, partido que, desde 2012, tem uma exitosa aliança na Capital com o PSB, partido cujo símbolo é uma pomba. No momento, ambas as siglas falam em lançar candidato próprio a prefeito em 2020. A dúvida que fica é a seguinte: será que no ano que vem o Cidadania vai querer alimentar a pomba do PSB em Vitória?