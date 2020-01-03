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Leonel Ximenes

Quartel do comando da PM é alvo de tiros em Vitória

Até uma viatura da corporação foi atingida por disparos vindos do complexo do Bairro da Penha, na noite do réveillon; em agosto, CQG já havia sido atingido por disparos

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 14:40

Públicado em 

03 jan 2020 às 14:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

QCG da PM em Maruípe: alvo de tiros duas vezes em quatro meses Crédito: A Gazeta
Integrantes da guarda do Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar, em Maruípe, ouviram disparos de arma de fogo, durante as comemorações do réveillon, oriundos do Bairro da Penha. Posteriormente ao ataque, foi realizada uma ronda nas dependências do QCG. Foram encontrados projéteis de arma de fogo em diversos locais do quartel.
Policiais militares que faziam a segurança da unidade militar constataram também que uma viatura da PM que estava estacionada no pátio do QCG teve o para-brisa danificado por um desses disparos. O episódio foi comunicado ao comandante-geral da corporação, coronel Márcio Eugenio Sartório, que assumiu a função em novembro.

EM AGOSTO, QCG FOI ATINGIDO POR TIROS VINDO DE UM BAILE FUNK

Infelizmente, essa não foi a única demonstração de ousadia de bandidos contra o quartel do comando da PMES, em Maruípe. Conforme a coluna informou em 26 de agosto do ano passado, o QCG já havia sido alvo de tiros. Na madrugada de sábado para domingo (dias 24 e 25), três projéteis foram encontrados no local provenientes de um baile funk realizado nas proximidades.
O carro de um policial militar chegou a ser atingido pelos disparos. Na ocasião, em nota oficial, a Polícia Militar disse que providências seriam adotadas pelo serviço de Inteligência da corporação. Pelo visto, novas providências terão que ser discutidas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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