Quartel do comando da PM é alvo de tiros em Vitória

QCG da PM em Maruípe: alvo de tiros duas vezes em quatro meses Crédito: A Gazeta

Integrantes da guarda do Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar, em Maruípe, ouviram disparos de arma de fogo, durante as comemorações do réveillon, oriundos do Bairro da Penha. Posteriormente ao ataque, foi realizada uma ronda nas dependências do QCG. Foram encontrados projéteis de arma de fogo em diversos locais do quartel.

Policiais militares que faziam a segurança da unidade militar constataram também que uma viatura da PM que estava estacionada no pátio do QCG teve o para-brisa danificado por um desses disparos. O episódio foi comunicado ao comandante-geral da corporação, coronel Márcio Eugenio Sartório, que assumiu a função em novembro.

EM AGOSTO, QCG FOI ATINGIDO POR TIROS VINDO DE UM BAILE FUNK

Infelizmente, essa não foi a única demonstração de ousadia de bandidos contra o quartel do comando da PMES, em Maruípe. Conforme a coluna informou em 26 de agosto do ano passado, o QCG já havia sido alvo de tiros. Na madrugada de sábado para domingo (dias 24 e 25), três projéteis foram encontrados no local provenientes de um baile funk realizado nas proximidades.

O carro de um policial militar chegou a ser atingido pelos disparos. Na ocasião, em nota oficial, a Polícia Militar disse que providências seriam adotadas pelo serviço de Inteligência da corporação. Pelo visto, novas providências terão que ser discutidas.