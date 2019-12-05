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Banco do Nordeste

Qual é o perfil do capixaba cotado por Paulo Guedes para assumir banco

Coluna conversou com fonte que conhece  o trabalho de Júlio Cezar Alves de Oliveira

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

05 dez 2019 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Agência do Banco do Nordeste Crédito: Banco do Nordeste/Divulgação
“Ótimo administrador e fácil de lidar”. Foi assim que uma fonte classificou o perfil do capixaba Júlio Cezar Alves de Oliveira, que foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para substituir Romildo Rolim do comando do Banco do Nordeste.
A troca ainda não foi oficializada, mas é tratada nos bastidores, segundo informou na última terça-feira (03) publicação da revista Crusoé. Após a confirmação, o nome do novo comandante tem que passar ainda pela aprovação do Conselho de Administração da instituição financeira.
Oliveira é formado em Direito, com especialização em Finanças Empresariais e funcionário de carreira do Banco do Brasil há 43 anos. No banco, já ocupou cargos como de vice-presidente de governo e presidente da Brasilveículos Companhia de Seguro. Fonte que conhece bem o trabalho de Júlio Cezar relatou que ele profissionalmente tem a capacidade de combinar uma gestão com foco em resultados e pessoas.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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