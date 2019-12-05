Qual é o perfil do capixaba cotado por Paulo Guedes para assumir banco

A troca ainda não foi oficializada, mas é tratada nos bastidores, segundo informou na última terça-feira (03) publicação da revista Crusoé. Após a confirmação, o nome do novo comandante tem que passar ainda pela aprovação do Conselho de Administração da instituição financeira.

Oliveira é formado em Direito, com especialização em Finanças Empresariais e funcionário de carreira do Banco do Brasil há 43 anos. No banco, já ocupou cargos como de vice-presidente de governo e presidente da Brasilveículos Companhia de Seguro. Fonte que conhece bem o trabalho de Júlio Cezar relatou que ele profissionalmente tem a capacidade de combinar uma gestão com foco em resultados e pessoas.