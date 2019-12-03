Guedes deve indicar capixaba para presidir o Banco do Nordeste

O ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu substituir Romildo Rolim do comando do Banco do Nordeste. Segundo a publicação da revista Crusoé, o governo deve indicar o capixaba Júlio Cezar Alves de Oliveira, natural de Mimoso do Sul, para o cargo.
Se confirmado, o nome de Júlio, formado em Direito e com especialização em Finanças Empresariais, tem ainda que passar por análise do Conselho de Administração do banco estatal, que possui atuação na área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Só no Espírito Santo são cinco agências.
O capixaba é servidor de carreira do Banco do Brasil desde 1976, onde já atuou como gerente e vice-presidente de Governo e ocupou diversos cargos. Ele ainda foi diretor-geral do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre, presidente da Aliança do Brasil Seguros, presidente da Brasilveículos Companhia de Seguros e diretor do Banco Popular do Brasil.
Romildo Rolim ocupa o cargo desde dezembro de 2017, quando foi indicado por Michel Temer. A nomeação de Oliveira, porém, pode incomodar a bancada de congressistas do Nordeste. Historicamente, a região reage mal à indicação de pessoas naturais de Estados do eixo Sul-Sudeste para o comando do Banco do Nordeste.
De acordo com a Crusoé, a indicação foi chancelada pelo secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar.