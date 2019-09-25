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Manifestação

Protesto contra morte de estudante interdita a BR 101, na Serra

Estudante de 15 anos foi achada morta às margens da Serafim Derenzi, em Vitória; família mora na Serra

Publicado em 

25 set 2019 às 11:54

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 11:54

Protesto na BR 101, Serra, contra a morte de Karoline Vitória Nascimento Crédito: Kaique Dias
Cerca de 100 moradores do bairro Jardim Tropical, na Serra, protestaram na BR 101 contra a morte de Karoline Vitória Souza Nascimento, de 15 anos. O corpo da jovem foi encontrado enrolado em um lençol às margens da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, por volta das 5h da última segunda-feira (23).
Manifestantes gritaram por justiça e pediram resposta das autoridades quanto ao andamento das investigações. "Queremos uma resposta da Justiça, está difícil demais. Não desejo isso a ninguém, nem ao meu pior inimigo. Se estou forte, é porque tenho amigos", relata o pai da menina, Vanderclei Nascimento.
As pistas centrais da via, nos dois sentidos, estiveram interditadas até às 16h e o trânsito fluiu pelas faixas laterais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou o protesto, que aconteceu de forma pacífica.
> "Ela me abraçou e saiu", diz pai de estudante assassinada em Vitória

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