Protesto contra morte de estudante interdita a BR 101, na Serra

Cerca de 100 moradores do bairro Jardim Tropical, na Serra, protestaram na BR 101 contra a morte de Karoline Vitória Souza Nascimento, de 15 anos. O corpo da jovem foi encontrado enrolado em um lençol às margens da Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, por volta das 5h da última segunda-feira (23).
Manifestantes gritaram por justiça e pediram resposta das autoridades quanto ao andamento das investigações. "Queremos uma resposta da Justiça, está difícil demais. Não desejo isso a ninguém, nem ao meu pior inimigo. Se estou forte, é porque tenho amigos", relata o pai da menina, Vanderclei Nascimento.
As pistas centrais da via, nos dois sentidos, estiveram interditadas até às 16h e o trânsito fluiu pelas faixas laterais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou o protesto, que aconteceu de forma pacífica.