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Leonel Ximenes

Projeto quer balança para consumidor conferir preço das mercadorias

Enivaldo dos Anjos, líder do governo na Assembleia,  quer  que supermercados e padarias confiram o  peso diante do consumidor no ato da compra

Públicado em 

04 nov 2019 às 15:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O PL prevê a disponibilização de uma tabela de valores, em quilos, dos produtos oferecidos, ao lado de cada uma das balanças dentro das lojas Crédito: Vitor Jubini
O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) apresentou nesta segunda-feira (4) um projeto de lei que obriga supermercados e padarias a disponibilizarem balanças para clientes conferirem os preços e o peso dos produtos. Segundo o projeto, esses estabelecimentos deverão realizar a conferência do peso diante do consumidor no ato da compra, com previsão de punição em casos de descumprimento da lei
Enivaldo, que também é líder do governo na Assembleia, diz que a iniciativa de apresentar o projeto foi consequência de uma denúncia de um vídeo, que circula na internet, que mostra que o peso na etiqueta de alguns produtos no Supermercados Carone não conferia com o peso real mostrado numa balança, em prejuízo do consumidor. A direção do Carone prometeu apurar a irregularidade.
 O PL prevê ainda a disponibilização de uma tabela de valores, em quilos, dos produtos oferecidos, ao lado de cada uma das balanças dentro das lojas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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