Projeto quer balança para consumidor conferir preço das mercadorias

O PL prevê a disponibilização de uma tabela de valores, em quilos, dos produtos oferecidos, ao lado de cada uma das balanças dentro das lojas Crédito: Vitor Jubini

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) apresentou nesta segunda-feira (4) um projeto de lei que obriga supermercados e padarias a disponibilizarem balanças para clientes conferirem os preços e o peso dos produtos. Segundo o projeto, esses estabelecimentos deverão realizar a conferência do peso diante do consumidor no ato da compra, com previsão de punição em casos de descumprimento da lei

Enivaldo, que também é líder do governo na Assembleia, diz que a iniciativa de apresentar o projeto foi consequência de uma denúncia de um vídeo, que circula na internet, que mostra que o peso na etiqueta de alguns produtos no Supermercados Carone não conferia com o peso real mostrado numa balança, em prejuízo do consumidor. A direção do Carone prometeu apurar a irregularidade.

O PL prevê ainda a disponibilização de uma tabela de valores, em quilos, dos produtos oferecidos, ao lado de cada uma das balanças dentro das lojas.