Prisões marginalizam seres humanos, produzem o crime e fecham o futuro

Prisão: lugar de ressocialização? Crédito: Dione Silva de Castro

O presidente da República defendeu o fim das audiências de custódia, que são uma das formas de reduzir o aprisionamento de acusados. A implementação das audiências de custódia, no sistema judiciário brasileiro, começou a ser efetivada em 2015, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa da Pessoa.



O presidente também afirmou que a superlotação do sistema prisional não deve ser uma preocupação do governo. Vejo, com espanto, o orgulho de governadores de Estado quando anunciam a construção de novos presídios.



São presídios cada vez maiores, sofisticados, com instrumental de segurança e até com a brutalidade do isolamento total do preso. Só falta colocar um bilhetinho na cela do preso que é isolado: “transforme-se em fera”.



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Rousseau, debruçando-se sobre a realidade de seu tempo, disse que “abrir uma escola é fechar um presídio”. Sua sentença permanece atual e ganha mais vigor ainda em nossa época. Prisões marginalizam seres humanos, dilaceram personalidades, produzem o crime, fecham o futuro.



Dante, na “Divina Comédia”, colocou uma frase na porta do inferno advertindo aos que ali entrassem. Que deixassem de fora a esperança. (“Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”). Esta sentença de Dante Alighieri, referindo-se ao inferno, encaixa-se às prisões, como as temos no Brasil.



Há prisões péssimas e prisões menos ruins. Prisão boa acredito que não haja. Nunca vi, em minha vida de juiz, alguém pleiteando ingresso numa prisão. Uma série de alternativas podem reduzir o aprisionamento de pessoas a casos extremos.



Com um acompanhamento sério por pessoal competente, com a participação direta e pessoal dos magistrados, tanto na concessão de oportunidades que substituam o encarceramento, quanto no acompanhamento posterior da vida dos beneficiados, resultados surpreendentes podem ser alcançados.



A Associação de Familiares e Amigos de Presos afirma que a revista, a que as mulheres são submetidas quando vão visitar seus familiares, é outra grave e recorrente violência. “A presa tem que se despir à frente de uma pessoa que nunca viu. Agachar duas vezes, de frente e de costas”.



Rosilda Ribeiro, coordenadora da Pastoral Carcerária para a Mulher Presa, explica que 45% do total de presas são provisórias – ou seja, ainda não foram julgadas.