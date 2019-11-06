Presidente da Câmara de Vitória vai deixar o PP e se filiar ao DEM

O presidente da Câmara Municipal de Vitória, Cléber Félix, vai deixar o PP. Na janela partidária de março próximo, ele vai se filiar ao DEM. “Saio por pensamentos diferentes”, limitou-se a dizer o vereador, que assegura que manterá sua candidatura a prefeito da Capital pelo novo partido.
Outros dois vereadores de Vitória poderão migrar para o DEM, que no Estado é presidido pela deputada federal Norma Ayub, mas que, na prática, é controlado pelo deputado estadual Theodorico Ferraço: Dalto Neves (PTB) e Sandro Parrini (PDT).
O deputado estadual Lorenzo Pazolini, atualmente sem partido, também pode se filiar ao DEM. O convite foi feito pelo próprio Félix, autorizado por Ferração.