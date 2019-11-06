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Leonel Ximenes

Presidente da Câmara de Vitória vai deixar o PP e se filiar ao DEM

Cléber Félix, autorizado por Ferração, convidou para entrar na nova legenda outros dois vereadores e o deputado Pazolini

Públicado em 

06 nov 2019 às 14:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cléber Félix vai deixar o PP em março de 2020, época permitida para mudança de partido para os vereadores Crédito: Divulgação CMV
O presidente da Câmara Municipal de Vitória, Cléber Félix, vai deixar o PP. Na janela partidária de março próximo, ele vai se filiar ao DEM. “Saio por pensamentos diferentes”, limitou-se a dizer o vereador, que assegura que manterá sua candidatura a prefeito da Capital pelo novo partido.
Outros dois vereadores de Vitória poderão migrar para o DEM, que no Estado é presidido pela deputada federal Norma Ayub, mas que, na prática, é controlado pelo deputado estadual Theodorico Ferraço: Dalto Neves (PTB) e Sandro Parrini (PDT).
O deputado estadual Lorenzo Pazolini, atualmente sem partido, também pode se filiar ao DEM. O convite foi feito pelo próprio Félix, autorizado por Ferração.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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