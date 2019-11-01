Presidente da Assembleia estuda dar abono a servidores da Casa

Presidente da Assembleia, Erick Musso Crédito: Lissa de Paula/Ales

O presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos), estuda conceder abono de fim de ano aos servidores do Poder Legislativo do Estado. A informação foi confirmada à coluna por duas fontes do primeiro escalão da administração da Casa. O valor deve ficar entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil por servidor.

Segundo fonte da cúpula da Assembleia, o presidente está estudando o valor e “fazendo contas” a partir da capacidade orçamentária do Poder, mas realmente a inclinação, no momento, é no sentido de conceder o abono.

Entre efetivos e comissionados, a Assembleia tem, hoje, 1.242 servidores. Fazendo uma continha básica, se o abono for de R$ 1 mil, o impacto financeiro será de R$ 1,242 milhão. Se for de R$ 1,5 mil, representará um gasto de R$ 1,863 milhão a mais na folha de pagamento de dezembro.

O reajuste anunciado pelo governo valerá só para os servidores do Poder Executivo. Os do Legislativo, do Judiciário e de outras instituições com autonomia orçamentária deverão ser decididos e enviados para a Assembleia em projetos de lei próprios.

Mas, conforme a coluna apurou, o reajuste anunciado pelo governo não necessariamente levará o presidente da Assembleia a desistir de dar o abono para os servidores da Casa. Apenas exige que ele refaça as contas, talvez concedendo o abono em um valor menor. Em tese, ele pode apresentar um projeto de reajuste para os servidores do Legislativo em dezembro e, ainda, conceder algum abono.

PANO DE FUNDO: AUTONOMIA

Se essa decisão de Erick se confirmar, teremos um sinal político importante, aliás, mais um indício a reforçar uma leitura: a reafirmação da autonomia política por parte do jovem presidente da Assembleia. Se de fato for concedido, o abono para os servidores da Assembleia será uma iniciativa pessoal de Erick, dissociada do Palácio Anchieta, sem necessariamente contar com o aval ou a bênção do governo Casagrande

Será, de certo modo, uma “quebra de tradição”. Nos últimos anos, em relação a aumento salarial e abono, a Assembleia sempre acompanha o que faz o governo estadual: se o Executivo não dá reajuste, o Legislativo também não dá; se o primeiro não dá abono para os seus servidores, o segundo também não dá abono para os seus.

Erick Musso cultiva boa relação com o governador e tem se empenhado em garantir a governabilidade de Casagrande na Assembleia (sem criar nenhum empecilho para a aprovação dos projetos do Executivo na Casa), mas, decididamente, não reza pela cartilha do atual governador – como não exatamente rezava pela de Paulo Hartung , apesar da boa relação entre ambos.

Roberto Carneiro (presidente estadual do partido). Nem Hartung nem Casagrande. Erick tem grupo político próprio, ambições políticas próprias e tem feito seus próprios movimentos políticos. O grupo integrado por ele é aquele hoje alojado no partido Republicanos (antigo PRB), do qual também fazem parte o deputado federal Amaro Neto e o diretor-geral da Assembleia,(presidente estadual do partido).

CENA POLÍTICA 1

O ministro Sérgio Moro se reuniu com o governador Renato Casagrande e o prefeito de Cariaciaca, Juninho Crédito: Fernando Madeira

CENA POLÍTICA 2

Nesta sexta-feira, Renato Casagrande viaja para Portugal, onde participará, por cerca de uma semana, de uma feira mundial de inovação tecnológica. Erick Musso também foi convidado para compor a comitiva, formada também por empresários. No dia 9 de outubro, em evento no Palácio Anchieta, diante de muitos empresários , Casagrande fez o convite de público a Erick.