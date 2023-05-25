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Em Colatina

Prêmio Biguá no Noroeste do ES debate caminhos para a sustentabilidade

Premiação promovida pela Rede Gazeta tem o objetivo de reconhecer iniciativas voltadas para o meio ambiente e a sustentabilidade
Ariele Rui

Ariele Rui

Publicado em 

25 mai 2023 às 19:41

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 19:41

Lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade em Colatina
Lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade em Colatina Crédito: Divulgação
O lançamento da 3ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade no Noroeste do Espírito Santo ocorreu no Cerimonial Simonassi, em Colatina, na manhã desta quinta-feira (25).  Os participantes do evento puderam acompanhar uma palestra do professor Sidemberg Rodrigues, que debateu sobre temas que são a base da premiação, como práticas ambientais sustentáveis e a importância das ações de preservação dos recursos naturais.
Na palestra, Sidemberg desmentiu alguns mitos que cercam as iniciativas de sustentabilidade, como o fato de muitas pessoas ainda acharem que práticas do tipo são complexas e de alto valor. Na verdade, destacou o professor, ser sustentável faz parte da vida do brasileiro.
"Sustentabilidade é consciência e pode ser adaptada em qualquer forma de negócio, seja estudantil, escolar, empresarial e institucional em geral. Ser sustentável normalmente é confundido só com o meio ambiente. Então, tem uma questão social muito forte, inclusive cultural, em que as pessoas falam das raízes, crenças e referências dos povos”, afirma Sidemberg.
"Um prefeito, por exemplo, que é muito agressivo com meio ambiente ou um prefeito que é excessivamente protetor e não desenvolvimentista pode causar também grandes falências e carências sociais"
Sidemberg Rodrigues - Professor e ex-gerente de Sustentabilidade, Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Brasil
Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Belmiro Teixeira Pimenta, de Colatina,  ganhadora da 1ª edição do Prêmio Biguá, Fabiana Machado esteve no evento e explicou como a sustentabilidade pode fazer parte do dia a dia na educação.
"Tivemos uma ideia de fazer uma horta escolar e conseguimos mudar os hábitos alimentares das crianças. Isso também mudou o sentimento de pertencimento delas. As crianças são envolvidas no projeto da horta. Elas plantam, cuidam, olham e se alimentam. Então, despertou o sentimento de encantamento, do amor e do cuidado pelo ambiente", destaca a diretora.
Segundo a diretora das Regionais Noroeste e Norte da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, o prêmio mostra que sustentabilidade social e econômica precisam andar juntas.
"Nós precisamos cuidar do meio ambiente para que continue fornecendo um solo saudável e ar puro, para que a gente continue conseguindo entregar aquilo de que a sociedade precisa", pontua.

Lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade em Colatina

As inscrições para o Prêmio Biguá podem ser feitas até 31 de julho na sede da TV Gazeta Noroeste, em Colatina, e nas agências do Sicoob. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.
Podem participar produtor rural, sociedade civil, empresas, escolas de ensino fundamental e médio e poder público. As cinco categorias destacam ações implementadas em 21 municípios do Noroeste do Estado e que fazem parte das áreas de cobertura da TV Gazeta Noroeste.
As inscrições também estão abertas para os municípios do Norte do Estado, cujo evento de lançamento da premiação ocorreu na última quarta-feira (24).

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