Prêmio Biguá no Noroeste do ES debate caminhos para a sustentabilidade

Lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade em Colatina Crédito: Divulgação

O lançamento da 3ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade no Noroeste do Espírito Santo ocorreu no Cerimonial Simonassi, em Colatina , na manhã desta quinta-feira (25). Os participantes do evento puderam acompanhar uma palestra do professor Sidemberg Rodrigues, que debateu sobre temas que são a base da premiação, como práticas ambientais sustentáveis e a importância das ações de preservação dos recursos naturais.

Na palestra, Sidemberg desmentiu alguns mitos que cercam as iniciativas de sustentabilidade, como o fato de muitas pessoas ainda acharem que práticas do tipo são complexas e de alto valor. Na verdade, destacou o professor, ser sustentável faz parte da vida do brasileiro.

"Sustentabilidade é consciência e pode ser adaptada em qualquer forma de negócio, seja estudantil, escolar, empresarial e institucional em geral. Ser sustentável normalmente é confundido só com o meio ambiente. Então, tem uma questão social muito forte, inclusive cultural, em que as pessoas falam das raízes, crenças e referências dos povos”, afirma Sidemberg.

"Um prefeito, por exemplo, que é muito agressivo com meio ambiente ou um prefeito que é excessivamente protetor e não desenvolvimentista pode causar também grandes falências e carências sociais" Sidemberg Rodrigues - Professor e ex-gerente de Sustentabilidade, Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Brasil

Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Belmiro Teixeira Pimenta, de Colatina, ganhadora da 1ª edição do Prêmio Biguá, Fabiana Machado esteve no evento e explicou como a sustentabilidade pode fazer parte do dia a dia na educação.

"Tivemos uma ideia de fazer uma horta escolar e conseguimos mudar os hábitos alimentares das crianças. Isso também mudou o sentimento de pertencimento delas. As crianças são envolvidas no projeto da horta. Elas plantam, cuidam, olham e se alimentam. Então, despertou o sentimento de encantamento, do amor e do cuidado pelo ambiente", destaca a diretora.

Segundo a diretora das Regionais Noroeste e Norte da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, o prêmio mostra que sustentabilidade social e econômica precisam andar juntas.

"Nós precisamos cuidar do meio ambiente para que continue fornecendo um solo saudável e ar puro, para que a gente continue conseguindo entregar aquilo de que a sociedade precisa", pontua.

Lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade em Colatina

As inscrições para o Prêmio Biguá podem ser feitas até 31 de julho na sede da TV Gazeta Noroeste, em Colatina, e nas agências do Sicoob. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá