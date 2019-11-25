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  • Prefeitura de Linhares dará abono de R$ 1 mil aos servidores municipais
Leonel Ximenes

Prefeitura de Linhares dará abono de R$ 1 mil aos servidores municipais

A gratificação, que tem o mesmo valor pago no ano passado, estará disponível no dia 30 de dezembro

Públicado em 

25 nov 2019 às 17:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O abono de fim de ano terá impacto de R$ 8,5 milhões nas finanças da prefeitura Crédito: PML
O Natal será mais gordo para os servidores municipais de Linhares. É que o prefeito Guerino Zanon (MDB) anunciou na tarde de hoje (25) o pagamento de um abono de R$ 1 mil para todos os funcionários do Poder Executivo Municipal na ativa (prefeitura, Saae e Faceli), além dos inativos e pensionistas. O abono, que tem o mesmo valor do ano passado, estará disponível no dia 30 de dezembro.
O abono terá um impacto financeiro de R$ 8,5 milhões nas finanças da prefeitura. O projeto de lei que prevê o pagamento da gratificação foi encaminhado para a Câmara de Vereadores também nesta segunda-feira (25).
Outra boa notícia: a prefeitura estuda a possibilidade de reajustar o salário e o tíquete-alimentação dos servidores já para janeiro de 2020. O índice, segundo os técnicos da administração, vai acompanhar a variação inflacionária.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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