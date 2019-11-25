Prefeitura de Linhares dará abono de R$ 1 mil aos servidores municipais

O Natal será mais gordo para os servidores municipais de Linhares
. É que o prefeito Guerino Zanon (MDB) anunciou na tarde de hoje (25) o pagamento de um abono de R$ 1 mil para todos os funcionários do Poder Executivo Municipal na ativa (prefeitura, Saae e Faceli), além dos inativos e pensionistas. O abono, que tem o mesmo valor do ano passado, estará disponível no dia 30 de dezembro.
O abono terá um impacto financeiro de R$ 8,5 milhões nas finanças da prefeitura. O projeto de lei que prevê o pagamento da gratificação foi encaminhado para a Câmara de Vereadores também nesta segunda-feira (25).
Outra boa notícia: a prefeitura estuda a possibilidade de reajustar o salário e o tíquete-alimentação dos servidores já para janeiro de 2020. O índice, segundo os técnicos da administração, vai acompanhar a variação inflacionária.