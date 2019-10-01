"Precisamos de segurança no transporte público", diz leitora

Assalto em ônibus - Governo do Espírito Santo, queremos e precisamos de uma política pública de segurança voltada para o transporte público, para assegurar ao menos a ida e volta das escolas e do trabalho. Quais as medidas para resolver esse grave problema que enfrentamos no nosso Estado? Confio no trabalho que vem sendo feito pelo atual governo em muitos campos, agora precisamos de ações nesse setor, que é fundamental. (Elaine Corrêa)
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Viradão Vitória - Parabéns a todos os envolvidos no Viradão, cada ano melhor. Única ressalva é que o Dead Fish precisava de um local maior. Mas os objetivos principais creio que foram alcançados, promover arte/cultura e vivenciar o Centro. (Paulo Cesar)
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Acidente - Quanto mais fazemos campanhas e palestras, mais o ser humano desafia a integridade física de seus semelhantes. Já atingimos a marca de 480 mortes no ES até o momento, e tudo é conduzido pela Justiça como se fosse uma fatalidade, quando é assassinato. O trânsito hoje é um genocídio contemplado e aceito por todos os poderes. (Izaias Moreira)
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Acidente 2 - Homicídio culposo? Não consigo entender essas leis, óbvio que deveria ser doloso. Quem bebe e dirige assume os riscos e sabe que pode matar. Se não fosse pra matar não bebia antes de dirigir. É por isso que histórias como essa se repetem todos os dias. É preciso leis rígidas e sem qualquer refresco para quem pratica crimes como esse, que destroem vidas, famílias... Vidas perdidas jamais voltarão, não há dinheiro que pague. (Thiago Portinelli)
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Rodrigo Janot - E vai daí que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, comete essa inacreditável confissão de quase ter atentado contra a vida do ministro Gilmar Mendes, que, após rusgas jurídicas (?) entre os dois, teria dito do envolvimento de sua filha advogada com empresas investigadas pela Lava Jato; ora pois, se a esposa do doutor Gilmar também advoga, segundo consta, em escritório de advocacia que defende investigados. Para nós, simples mortais, seria muito bom que os donos da República resolvessem publicar suas memórias. Um perigo! (Roberto Pimentel)
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Discurso na ONU - O presidente Bolsonaro perdeu a grande oportunidade de mostrar ao mundo as imagens e o que foi feito para apagar os incêndios na Amazônia com a utilização do Exército brasileiro, do Corpo de Bombeiros e de brigadistas voluntários, porque as chamas vieram dos que querem a floresta no chão para retirarem do subsolo as riquezas minerais, que valem menos que a floresta em pé, que é responsável pelos rios voadores que enviam chuvas para as regiões Sudeste e Sul. Lamentavelmente, viramos antagonistas do clima para todos os que lá estavam, viramos chacotas pela imprensa mundial, quando o Brasil sempre foi o protagonista na grande abertura. Perdeu o Brasil, perdeu a biodiversidade que agora levará décadas para se regenerar. Essa foi a realidade da sua visita e do fogaréu em nossas florestas. (Jose Pedro Naisser)
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Transformação digital - Confesso que vai ser difícil acompanhar esta mudança do jornal A Gazeta. Para quem levou a vida toda sendo adepto do jornal impresso, passar a ler jornal online, é estranho. No entanto, sabemos que estamos contemplando o futuro. Apesar de passar dos sessenta anos, ainda podemos sentir um pouco o mundo digital, ou seja, o jornal digital. Negar o progresso é estar por fora. (Aélcio De Bruim)