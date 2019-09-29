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Agito em Vitória

Viradão: Mistura de ritmos no Centro atrai mais de 40 mil pessoas

Teve samba, forró, pop e MPB tocando em diversos palcos montados no centro da Capital no primeiro dia do evento, que continua neste domingo (29)

Publicado em 

29 set 2019 às 12:51

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 12:51

Viradão Vitória 2019: palcos do evento no Centro da Capital ficam repletos de fãs das atrações da programação cultural Crédito: Caio Fernandes
Com samba, forró, pop e MPB tocando em diversos palcos montados no centro da Capital, o Viradão Vitória atraiu mais de 40 mil pessoas neste sábado (28), primeiro dia do evento. Com os números deste segundo dia, já somam mais de 50 mil pessoas que passaram pelas ruas do Centro de Vitória.
> Viradão Vitória começou! Veja fotos e programação completa
Uma das principais atrações da noite foi a cantora pernambucana Duda Beat, conhecida como a rainha da sofrência pop. Ela se apresentou no palco da Casa Porto, e colocou o público para dançar ao som das canções do disco "Sinto Muito".
Além disso, teve a apresentação do Lera, que esteve esteve pela primeira vez no Viradão. A música foi uma mistura de jazz, blues, pop, bossa nova, folk e rock caiu no gosto do público presente. O evento continua neste domingo (29), com programação diversificada.
(Com informações da Prefeitura de Vitória)

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