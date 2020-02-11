Poucas&Boas: João Coser não vai à sessão solene dos 40 anos do PT

A mesa que comandou a sessão solene dos 40 anos do PT sem Coser Crédito: Lissa de Paula

Uma ausência chamou atenção na sessão solene dos 40 anos de fundação do PT, realizada ontem (11), na Assembleia Legislativa: João Coser. Ex-prefeito de Vitória por duas vezes, ex-deputado federal e estadual e ex-presente do partido no Estado, Coser é uma das referências históricas do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo. À sessão, promovida pela deputada Iriny Lopes, compareceram o ex-deputado Cláudio Vereza e Perly Cipriano, militante histórico e um dos fundadores do partido no ES.

AMIGOS DE CLUBE, RIVAIS NA POLÍTICA

Dois torcedores sempre presentes no Estádio Salvador Costa são esperados no dia 18, na partida entre Vitória e Figueirense, válida pela segunda fase da Copa do Brasil: O governador Renato Casagrande e o deputado Lorenzo Pazolini, ferrenho opositor do socialista.

ESTUDANTES FICAM MAIS DE DUAS HORAs NA FILA

Estudantes enfrentaram hoje (11) mais de duas horas de fila, no Terminal do Transcol de Vila Velha, para entregar a folha para recadastramento do cartão do estudante. O motivo: apenas um funcionário do GVBus estava atendendo.

SECRETÁRIO DE CULTURA DEIXA O CARGO EM VILA VELHA

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), exonerou o secretário municipal de Cultura, Alvarito Mendes Filho, que estava há apenas seis meses no cargo. O ex-secretário, por sinal, se destacou por ter dinamizado a programação cultural da cidade no verão. Será que foi uma espécie de "punição" por ter feito tudo direito?

PETROBRAS DÁ R$ 500 MIL AO ES POR CAUSA DAS CHUVAS

A diretoria executiva da Petrobras aprovou uma ajuda para Minas e Espírito Santo, Estados atingidos por enchentes recentemente. Os mineiros vão receber R$ 900 mil e o ES, R$ 500 mil.

EX-PRESIDENTE X PRESIDENTE NA CÂMARA DE VITÓRIA

Mais um round da disputa política na Câmara de Vitória. O ex-presidente da Casa, Vinícius Simões (Cidadania), enviou um requerimento ao atual, Cléber Félix (PP), pedindo a seguinte explicação: por que a atual gestão solicitou dinheiro à prefeitura no final do ano passado, alegando que a Câmara estava sem recurso, e agora publica uma prestação de contas dizendo que sobrou R$ 1 milhão?

OAB NACIONAL VAI AJUDAR OAB-ES A CONSTRUIR SUA NOVA SEDE EM VITÓRIA

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, anunciou publicamente, durante reunião do Conselho Federal da Ordem, no Rio de Janeiro, que vai ajudar a OAB-ES a construir sua nova sede, em Vitória. À seccional capixaba vai caber a aquisição do terreno. "Vou a Vitória lançar a pedra fundamental da nova sede da OAB-ES", prometeu Santa Cruz.

OS REVOLTADOS DA ORLA DE VILA VELHA

Uma cena muito comum nos últimos dias nas redes sociais: adversários do prefeito Max Filho fazendo live em frente aos trabalhos de demolição de quiosques na orla de Vila Velha. A demolição, é bom lembrar, foi determinada pela Justiça. Ou os nobres cidadãos revoltados, que vão atrás do voto popular em outubro, estão propondo descumprimento de uma decisão judicial?

ISENÇÃO PARA PERSONAL TRAINER NAS ACADEMIAS

Projeto de lei do deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) isenta profissionais de Educação Física que trabalham como personal trainer de terem de pagar alguma taxa para entrar nas academias e acompanhar seus alunos. “É uma medida que pode possibilitar novas contratações desses profissionais e aquecer a economia. A média salarial de um personal trainer no Brasil é de R$ 1.500”, explicou o parlamentar.

ALÔ, MINISTRO DA DESEDUCAÇÃO!