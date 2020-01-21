Portugal quer aumentar a exportação de vinhos para o Brasil

Garrafas de vinho Crédito: Reprodução Shutterstock

O comércio entre Brasil e Portugal vem de longa data. Entretanto, essa troca poderia ser bem mais expressiva se alguns fatores fossem resolvidos como, por exemplo, a questão da carga tributária na exportação, notadamente, dos vinhos portugueses para o Brasil. Um acordo entre a União Europeia e o Mercosul poderá mudar essa relação comercial.

Quando nós brasileiros estamos em Portugal, é muito comum ficarmos espantados com os baixos preços, a variedade e a qualidade dos vinhos que encontramos nas prateleiras dos supermercados e casas especializadas locais. Em 2018, os portugueses exportaram mais 18 milhões de litros de vinho para o mercado brasileiro.

Só para se ter uma ideia, a exportação de vinhos portugueses ficou atrás apenas da dos chilenos, que exportaram 51 milhões de litros de vinhos e espumantes. É uma diferença e tanto, mas pela qualidade dos seus vinhos, bem que Portugal teria chances competitivas frente ao Chile, só que outras questões implicam nesse resultado.

Questões essas que têm a ver com a carga tributária desigual sobre o valor da mercadoria. Um acordo comercial entre os dois blocos e a unificação de impostos dariam maior competitividade ao vinho português. A outra questão é cultural. Com todos os méritos, foram os chilenos que mudaram a forma do brasileiro beber vinho.

No passado, o mercado brasileiro era formado apenas por vinhos brasileiros de baixa qualidade. E dos poucos importados, quem não se lembra dos vinhos portugueses Mateus e o Casal Garcia? Num trabalho bem feito e de qualidade, os chilenos colhem os frutos de mais de três décadas de investimentos em eventos, degustações, marketing e operações comerciais.