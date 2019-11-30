Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Por um Espírito Santo mais conectado pela internet das coisas
Cidades

Por um Espírito Santo mais conectado pela internet das coisas

A internet das coisas consiste em colocar sensores em tudo e fazer com que eles se comuniquem e nos informem o que está acontecendo

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

30 nov 2019 às 04:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Internet das coisas: maior conectividade Crédito: Divulgação
Qual a relação entre uma vaca estressada e a internet das coisas (IoT)? A vaca vai produzir menos leite e de menor qualidade. Portanto, é importante que o produtor monitore o rebanho e o seu comportamento, além da sua identificação, pesagem, rastreamento e o volume produzido. E faça controle da temperatura no armazenamento e transporte e controle de contaminação para garantir a qualidade do produto final. A internet das coisas consiste em colocar sensores em tudo e fazer com que eles se comuniquem e nos informem o que está acontecendo.
Os agricultores usam 70% da água doce do mundo, mas 60% é desperdiçada devido a sistemas de irrigação com vazamento ou inadequados. Sensores de pressão podem monitorar o fluxo de água nos tubos, outros podem medir a umidade do solo e os níveis de líquidos em tanques para irrigação.

Veja Também

Existe vida política para além de esquerda e direita

Breves palavras que substituem textos inteiros e seduzem mais que imagens

Diferenças entre liberais e conservadores inspiradas numa história real

Em uma indústria, sensores exigiam a sua conexão por cabos, em procedimentos caros e intrincados. A internet das coisas facilitou tudo com sensores sem fio, que se colocam em qualquer lugar de forma independente, barateando e dando confiabilidade aos processos. Sensores de ruído, temperatura, pressão, presença ou vibração podem monitorar indústrias ou poços de petróleo, apresentando informações em forma gráfica em um dashboard.
Cidades inteligentes podem dispor de sensores magnéticos em vagas de estacionamento e medir fluxo de veículos nas ruas. Os futuristas veículos autônomos exigem sensores de força, carga, tensão, torque, movimento, velocidade, deslocamento, posição, vibração e choque, se conectando com outros veículos.

Veja Também

Universidades devem estar cada vez mais abertas ao empreendedorismo

Sem burocracia, nem nudes. Eis o ideal nos serviços públicos

Obra de Da Vinci nos ensina a diferença entre talento e genialidade

As novas redes LPWAN (Low Power Wide Area Network), como LoRa e SigFox, derrubam os custos de comunicação com sua restrita capacidade de enviar poucos dados, em distâncias relativamente longas, garantindo vida útil de cinco a dez anos das baterias.
Empresas capixabas como SigMais e 2Solve já participam de vários projetos nacionais de IoT. Seria um bom projeto e relativamente barato transformar o Espírito Santo no primeiro Estado totalmente conectado pela internet das coisas. Isso independe da também essencial rede digital de alta velocidade e da 5G. Cada uma tem sua utilidade e efeito na produtividade. Seria uma vitrine.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

Tópicos Relacionados

Economia Internet Tecnologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados