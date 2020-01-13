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Leonel Ximenes

PM tenta prender chefe de tráfico, entra em confronto e sai do morro

Policiais militares foram recebidos à bala na tentativa de prender  Fernando Moraes Moreira Pimenta, o Marujo, um dos homens fortes de uma facção criminosa de Vitória que tem conexões com o PCC

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

13 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Morro do Bonfim, em Vitória, onde houve confronto entre a PM e traficantes, na divisa com o Bairro da Penha Crédito: Arquivo AG
O início da madrugada de sexta-feira (10) começou de forma tensa para a Polícia Militar, em Vitória, e terminou de forma frustrada. Isto porque houve a tentativa de prender o traficante Fernando Moraes Moreira Pimenta, o Marujo, um dos homens fortes de uma facção criminosa de Vitória que tem conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC), um dos maiores grupos de narcotráfico das Américas.
Segundo informações apuradas pela coluna, tudo começou por volta de 1h50 da última sexta-feira. Por determinação da chefia do dia, pelo menos cinco viaturas com PMs do 1º Batalhão, que é da Capital, foram até ao Bairro Bonfim, na Avenida Professor Hermínio Blackman, para poderem chegar à Escadaria dos Trabalhadores, região que faz limite entre o Bonfim e o Bairro da Penha.
Marujo, chefe do tráfico, que tem quatro mandados abertos contra ele Crédito: Divulgação
A polícia apurou que Marujo, um velho conhecido e procurado pelas autoridades policiais, estava na escadaria, na posse de armas de fogo, e acompanhado de vários comparsas que faziam a sua escolta.

TENSÃO E TIROTEIO COM A  CHEGADA DA POLÍCIA

O boletim de ocorrência da PM informa que assim que as viaturas chegaram, os criminosos começaram a efetuar vários disparos em direção aos policiais, que desembarcaram dos carros. Foi preciso que os agentes da segurança pública se abrigassem atrás de um muro para "revidar a injusta agressão".

PM TEVE QUE ATIRAR COM FUZIL

Um dos policiais teve até de atirar com um fuzil, realizando pelo menos cinco disparos, para ajudar a cessar a ação criminosa.
Os policiais relataram à chefia que, após acabar a fase crítica do confronto, pelo menos 10 infratores fugiram do morro. A ocorrência também descreve que em virtude do horário, da geografia do local, bem como da complexidade da região, os militares concluíram que a operação poderia gerar novos confrontos. "Por conveniência, as guarnições retornaram ao patrulhamento normal". Não houve feridos, segundo informações da PM.

BANDIDO PERIGOSO E PROCURADO

Marujo é um criminoso considerado muito perigoso pela polícia. Existem, pelo menos, quatro mandados de prisão em aberto contra ele, por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Dentre os crimes atribuídos a ele, está o triplo homicídio do ano passado, no Morro da Piedade.
O cerco tem se fechado contra o suspeito de tráfico. No ano passado, a polícia prendeu o irmão dele, que se chama José Renato, durante a Operação Leviatã II. Os mandados dessa operação, de outubro do ano passado, foram expedidos para prender envolvidos em ataques que ocorreram, em fevereiro de 2019, a uma empresa que fornece alimentos para os presídios, em Cariacica, além de um ataque a um ônibus, incendiado em Nova Almeida, na Serra.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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