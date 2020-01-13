PM tenta prender chefe de tráfico, entra em confronto e sai do morro

Morro do Bonfim, em Vitória, onde houve confronto entre a PM e traficantes, na divisa com o Bairro da Penha Crédito: Arquivo AG

O início da madrugada de sexta-feira (10) começou de forma tensa para a Polícia Militar, em Vitória, e terminou de forma frustrada. Isto porque houve a tentativa de prender o traficante Fernando Moraes Moreira Pimenta, o Marujo , um dos homens fortes de uma facção criminosa de Vitória que tem conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC), um dos maiores grupos de narcotráfico das Américas.

Segundo informações apuradas pela coluna, tudo começou por volta de 1h50 da última sexta-feira. Por determinação da chefia do dia, pelo menos cinco viaturas com PMs do 1º Batalhão, que é da Capital, foram até ao Bairro Bonfim, na Avenida Professor Hermínio Blackman, para poderem chegar à Escadaria dos Trabalhadores, região que faz limite entre o Bonfim e o Bairro da Penha.

Marujo, chefe do tráfico, que tem quatro mandados abertos contra ele Crédito: Divulgação

A polícia apurou que Marujo, um velho conhecido e procurado pelas autoridades policiais, estava na escadaria, na posse de armas de fogo, e acompanhado de vários comparsas que faziam a sua escolta.

TENSÃO E TIROTEIO COM A CHEGADA DA POLÍCIA

O boletim de ocorrência da PM informa que assim que as viaturas chegaram, os criminosos começaram a efetuar vários disparos em direção aos policiais, que desembarcaram dos carros. Foi preciso que os agentes da segurança pública se abrigassem atrás de um muro para "revidar a injusta agressão".

PM TEVE QUE ATIRAR COM FUZIL

Um dos policiais teve até de atirar com um fuzil, realizando pelo menos cinco disparos, para ajudar a cessar a ação criminosa.

Os policiais relataram à chefia que, após acabar a fase crítica do confronto, pelo menos 10 infratores fugiram do morro. A ocorrência também descreve que em virtude do horário, da geografia do local, bem como da complexidade da região, os militares concluíram que a operação poderia gerar novos confrontos. "Por conveniência, as guarnições retornaram ao patrulhamento normal". Não houve feridos, segundo informações da PM.

BANDIDO PERIGOSO E PROCURADO

Marujo é um criminoso considerado muito perigoso pela polícia. Existem, pelo menos, quatro mandados de prisão em aberto contra ele, por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Dentre os crimes atribuídos a ele, está o triplo homicídio do ano passado, no Morro da Piedade.