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  • Pequenas empresas: como será 2018?
Ronald Z. Carvalho

Pequenas empresas: como será 2018?

Cautela e cuidados financeiros fazem parte de nossas recomendações imediatas

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 20:48

Públicado em 

31 jan 2018 às 20:48

Colunista

Sabemos que 2018 não será um ano glorioso para a economia brasileira. Porém, nem tanto ao mar nem tanto à terra... Cautela e cuidados financeiros fazem parte de nossas recomendações imediatas. Bem como o relacionamento com clientes, elevado à potência máxima.
Esta, porém, é uma recomendação genérica... Cumpre analisar algumas particularidades para as pequenas empresas.
Em primeiro lugar, há diferenças setoriais marcantes. Serviços pessoais e alimentação, de baixo custo, se desenvolverão com vigor. Cabeleireiros, bares e lanchonetes. Por quê? Pequenos luxos custam menos e as primeiras sobras de caixa serão destinadas a esses confortos pessoais.
Cuidado, porém, com alguns modismos que podem passar. Food trucks, por exemplo, estão em queda. Com um pouco mais de dinheiro no bolso, o consumidor preferirá um barzinho bem montado, uma lanchonete caprichada...
Um setor que deve ser observado pelos pequenos empresários é o de turismo receptivo em geral e transportes em particular. O mesmo raciocínio do parágrafo anterior aqui se aplica. Turismo local crescendo em função de viagens mais baratas no território nacional, e crescimento generalizado no turismo para a América do Sul, com foco em programações de menor custo!
Outro pequeno comércio que deve ser observado é o de moda. Depois da comida e diversão, aquela roupa que faltava virá ganhar lugar no orçamento familiar.
Qual a recomendação, porém, para enfrentar essas situações? Quem disse tratar bem o cliente acertou. Cuidados com a qualidade do atendimento, preços justos, sem querer aproveitar a melhora do mercado para aumentar preços, erro que muita gente comete.
Vendas deverão ser objeto de muita atenção neste provável, mas tímido, processo de retomada econômica.
Para terminar, recomendamos cuidado com as finanças. Investimentos seguros e sólidos e marketing agressivo na qualidade, mas não necessariamente de alto custo. Estudem marketing, desenvolvam ações e cuidados criativos na área comercial, seja estratégica, seja operacional.
Fora isso, orações não fazem mal a ninguém. Esforço de um lado, preces do outro, sucesso à frente!
*O autor é professor de Marketing e consultor

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