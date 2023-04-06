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Edson Chagas | Arquivo | GZ
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Dois anos de saudades: dez frases de Cariê sobre o jornalismo

Cariê e o jornalismo se tornaram indissociáveis a partir dos anos em que esteve à frente da Rede Gazeta. Defensor da liberdade de imprensa, não admitiu qualquer forma de censura

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 13:05

Publicado em

06 abr 2023 às 13:05
Cariê, Carlos Lindenberg Filho, presidente do conselho administrativo da Rede Gazeta
Cariê, Carlos Lindenberg Filho, presidente do conselho administrativo da Rede Gazeta Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ
Neste 6 de abril, completam-se dois anos da morte de Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, o Cariê. Ex-presidente do Conselho de Administração da Rede Gazeta, empresário, músico e escritor, Cariê morreu aos 85 anos em decorrência de uma pneumonia.
Cariê e o jornalismo se tornaram indissociáveis a partir dos anos em que esteve à frente da Rede Gazeta. Defensor da liberdade de imprensa,  não admitiu qualquer forma de censura, corrosiva aos valores democráticos em qualquer tempo. Entusiasta da profissionalização do jornalismo, promoveu o seu amadurecimento, rompendo com as amarras político-partidárias. 
A verdade e o equilíbrio que prevalecem até hoje na produção jornalística da Rede Gazeta nasceram com Cariê.  Em sua memória, são princípios que permanecerão vivos no trabalho diário de trazer informação de qualidade para a sociedade capixaba. Confira abaixo dez frases de Cariê que moldam o espírito do jornalismo feito pelos profissionais da rede:
"A autocensura é um negócio até pior que a censura, porque a censura é explícita e você sabe o que pode e o que não pode fazer. A autocensura é indelével, fica a vida toda"
Cariê Lindenberg -
"Eu me fascinei pelo jornalismo e pela convivência com jornalistas de forma que só fui ali, aos 30 e poucos anos, encontrar e ter mais alegria de trabalhar e de viver"
Cariê Lindenberg -
"Eu encontrei a vida na Gazeta e larguei todo o resto que eu fazia. Foi a coisa mais importante da minha vida, além da agricultura, que é uma outra história"
Cariê Lindenberg -
Cariê Lindenberg e Carlos Fernando Lindenberg Neto no parque gráfico da Rede Gazeta durante o início da impressão da nova Gazeta, 2011
Cariê Lindenberg e Carlos Fernando Lindenberg Neto no parque gráfico da Rede Gazeta durante o início da impressão da nova Gazeta,  em 2011 Crédito: Chico Guedes
"Sou do tempo em que o jornal era quase que uma coisa artesanal. Tivemos que organizar a empresa, dar o nome do cargo a cada um dos funcionários, colocar a função de cada um, tirar da redação o vício – que eles não consideravam assim – de não informar nada de inconveniente sobre os nossos anunciantes importantes"
Cariê Lindenberg -
"Isso é imprescindível em um jornal: o equilíbrio das forças, a cooperação nas matérias e não publicar nada que não seja confirmado e testado. Cada vez mais é necessário que os jornais cuidem de não serem confundidos com picaretagem de jornalismo"
Cariê Lindenberg -
"Nossa credibilidade, independência, isenção e seriedade não mudaram, mesmo com todas as transformações que vivemos e das que ainda virão"
Cariê Lindenberg -
"Creio que em política seja imprescindível saber perder com resignação e sem broncas ou chiados e, em ganhando, engrandecer-se, respeitando civilizadamente os adversários, mantendo-os pelo menos vivos!"
Cariê Lindenberg -
Lançamento da pedra fundamental da futura sede da Rede Gazeta, por Carlos Fernando Lindenberg Filho, Cariê
Lançamento da pedra fundamental da futura sede da Rede Gazeta, por Carlos Fernando Lindenberg Filho, Cariê Crédito: Acervo A Gazeta
"A independência da imprensa, ao respeitar a isenção, costuma despertar, em vez de elogios, iras furiosas de todas as facções políticas"
Cariê Lindenberg -
"A imprensa escrita, de papel, vai se transformar toda, aos poucos, na digital. É inexorável, vai acontecer no mundo todo, mais cedo com uns e mais tarde com outros "
Cariê Lindenberg -
"A informação quando correta não merece dúvidas. A meu ver o jornalismo sadio não comporta obséquios: nem a favor, nem contra"
Cariê Lindenberg -

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