Dois anos de saudades: dez frases de Cariê sobre o jornalismo

Neste 6 de abril, completam-se dois anos da morte de Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, o Cariê. Ex-presidente do Conselho de Administração da Rede Gazeta, empresário, músico e escritor, Cariê morreu aos 85 anos em decorrência de uma pneumonia.
Cariê e o jornalismo se tornaram indissociáveis a partir dos anos em que esteve à frente da Rede Gazeta. Defensor da liberdade de imprensa, não admitiu qualquer forma de censura, corrosiva aos valores democráticos em qualquer tempo. Entusiasta da profissionalização do jornalismo, promoveu o seu amadurecimento, rompendo com as amarras político-partidárias.
A verdade e o equilíbrio que prevalecem até hoje na produção jornalística da Rede Gazeta nasceram com Cariê. Em sua memória, são princípios que permanecerão vivos no trabalho diário de trazer informação de qualidade para a sociedade capixaba. Confira abaixo dez frases de Cariê que moldam o espírito do jornalismo feito pelos profissionais da rede:
"A autocensura é um negócio até pior que a censura, porque a censura é explícita e você sabe o que pode e o que não pode fazer. A autocensura é indelével, fica a vida toda"
"Eu me fascinei pelo jornalismo e pela convivência com jornalistas de forma que só fui ali, aos 30 e poucos anos, encontrar e ter mais alegria de trabalhar e de viver"
"Eu encontrei a vida na Gazeta e larguei todo o resto que eu fazia. Foi a coisa mais importante da minha vida, além da agricultura, que é uma outra história"
"Sou do tempo em que o jornal era quase que uma coisa artesanal. Tivemos que organizar a empresa, dar o nome do cargo a cada um dos funcionários, colocar a função de cada um, tirar da redação o vício – que eles não consideravam assim – de não informar nada de inconveniente sobre os nossos anunciantes importantes"
"Isso é imprescindível em um jornal: o equilíbrio das forças, a cooperação nas matérias e não publicar nada que não seja confirmado e testado. Cada vez mais é necessário que os jornais cuidem de não serem confundidos com picaretagem de jornalismo"
"Nossa credibilidade, independência, isenção e seriedade não mudaram, mesmo com todas as transformações que vivemos e das que ainda virão"
"Creio que em política seja imprescindível saber perder com resignação e sem broncas ou chiados e, em ganhando, engrandecer-se, respeitando civilizadamente os adversários, mantendo-os pelo menos vivos!"
"A independência da imprensa, ao respeitar a isenção, costuma despertar, em vez de elogios, iras furiosas de todas as facções políticas"
"A imprensa escrita, de papel, vai se transformar toda, aos poucos, na digital. É inexorável, vai acontecer no mundo todo, mais cedo com uns e mais tarde com outros "
"A informação quando correta não merece dúvidas. A meu ver o jornalismo sadio não comporta obséquios: nem a favor, nem contra"