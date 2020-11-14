Com poema de Drummond, a célebre revista Ímã está de volta

O poeta Carlos Drummond de Andrade Crédito: Reprodução/Arquivo

Sandra Medeiros É mestra pela PUC-Rio, jornalista, escritora, designer e editora

A Revista Ímã está de volta. Sucesso nacional nos anos 80 e 90, ela chega com capa e ilustrações de um dos maiores gravadores brasileiros, Rubem Grilo, e traz nomes como Ivan Junqueira, Carlos Drummond de Andrade, Armando de Freitas Filho, Olga Savary, Lino Machado, Janice Caiafa, e Reinaldo Santos Neves.

A revista já está sendo vendida, mas o lançamento presencial será pós-pandemia. A Ímã, que já publicou mais de 120 autores (entre eles José Paulo Paes, Augusto de Campos, Arnaldo Antunes, Luiz Melodia, Shan, Antônio Cícero Lima e Helena Kolody), integra acervos nacionais e internacionais, como os da Biblioteca Nacional, Coleção Plínio Doyle/Casa de Ruy Barbosa, Biblioteca da Universidade de Austin/EUA e Fundação Gulbenkian/Portugal.

Lançada com grande impacto em 1985, sua primeira edição teve capa de ninguém menos que Roberto Burle Marx e publicou Waly Salomão, Júlio Bressane, Hélio Oiticica, Paulo Leminski e outros. O projeto gráfico foi idealizado e executado em parceria com o designer Ivan Alves (atuou em A Tribuna e A Gazeta; é autor de importantes marcas, livros e capas de discos).

Depois do sucesso da primeira edição, outras quatro chegaram com igual impacto ao mercado editorial e com mais nomes consagrados. A Ímã  de repercussão internacional  volta porque é uma publicação de peso, com lugar consolidado, e reúne boa literatura e bom projeto gráfico.

Esta é uma edição especial sob todos os aspectos. Para começar, traz um poema de Carlos Drummond de Andrade, "Miragem", dedicado a Olga Savary (1933-2020), que o enviou por carta, três anos atrás, assegurando o ineditismo. Publica também dois poemas dela própria, que não chegou a ver a revista pronta, mas recebeu as provas, com seu nome em destaque, como queria: O autor é mais importante!.

Capa da 6ª edição da revista ÍMÃ Crédito: Divulgação

Armando de Freitas Filho, Ivan Junqueira e Janice Caiafa são nomes que estávamos devendo aos leitores desde o número 5. Janice encanta com suas pesquisas e poesia. Junqueira, poeta consagrado e tradutor, e Freitas Filho, outro grande nome brasileiro, finalmente aqui estão. Freitas Filho com dois belos poemas inéditos.

Reinaldo Santos Neves retorna à Ímã e volta a confirmar o lugar de destaque que ocupa na literatura brasileira. Também retornam Kátia Bento e Guilherme Mansur, inventivos poetas e nomes marcantes no cenário nacional.

Como as edições anteriores, esta traz um encarte em papel e formato diferentes da revista. E reúne dois brilhantes autores do passado, John Donne e Gregório de Matos, a um contemporâneo, Juan Gelman.