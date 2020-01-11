Pela 1ª vez na história, Max pega empréstimo internacional para Vila Velha

Max Filho assina contrato de financiamento com o presidente do Fonplata, o uruguaio Juan E. Notaro Crédito: Fonplata

O prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB), nasceu em 1968, ano de estreia no Brasil de “A Primeira Noite de um Homem”, o clássico que projetou a carreira do ator Dustin Hoffman. Agora, Max inicia 2020, último ano do seu atual mandato, comemorando outras “primeiras vezes”.

No dia 3 de janeiro, o Diário Oficial do Estado publicou três convênios firmados pela Prefeitura de Vila Velha com o governo do Estado no fim da administração Paulo Hartung, em dezembro de 2018, mas suspensos por Renato Casagrande assim que tomou posse e agora, enfim, liberados. Desde outubro, já foram publicados dez desses convênios, totalizando R$ 26,6 milhões.

Além da grande ajuda financeira, há o forte valor simbólico para Max: em seus 11 anos já completados como prefeito de Vila Velha, essa é a primeira vez que ele consegue celebrar convênios com o governo do Estado. Nunca antes, estando ele no cargo, Vila Velha havia recebido esses repasses voluntários. “Quando a seca é forte, me alimento com uma gota de orvalho”, afirma Max, citando o seu ídolo político (além do pai), Leonel Brizola.

Mas essa não é a única nem a mais importante “primeira vez” de Max: na virada do ano, o prefeito despencou para Punta del Este, no Uruguai, e no dia seguinte para Brasília, para assinar, ainda em 2019, a primeira operação de crédito contratada pela Prefeitura de Vila Velha com um órgão internacional de fomento na história da cidade (e olha que lá se vão 485 anos…).

Celebrado com o Fonplata, fundo que reúne o Brasil e outros quatro países da América do Sul, o contrato prevê o empréstimo de US$ 27,6 milhões (R$ 112,8 milhões, pelo câmbio da última quinta-feira), que a prefeitura poderá pagar, a juros baixos (inferiores a 5%), ao longo dos próximos 15 anos, com quatro anos de carência.

"O governo do Estado não fez tantos projetos com recursos do BID, do Bird? O nosso é a primeira vez. É a primeira experiência internacional de Vila Velha! É um momento importante. Se fosse Lula, diria: ‘Nunca antes na história desta cidade’… (risos) É por aí. É um fato histórico também" Max Filho (PSDB) - Prefeito de Vila Velha

Os recursos, conta Max, serão usados pela prefeitura para financiar projetos de infraestrutura urbana em 30 bairros espalhados pela cidade, mas especialmente naqueles da região 5, a da Grande Terra Vermelha. Segundo o prefeito, “bairros de maior carência”, como Pontal das Garças, Darly Santos e Balneário Ponta da Fruta, “vão concentrar boa parte dos recursos”.

Essas e outras áreas contempladas, como Cobilândia, receberão intervenções urbanísticas que passam por drenagem, pavimentação, calçadas, pontos de ônibus, iluminação e ciclovias. O contrato também prevê a implantação de quatro parques municipais: a Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Grande, em Ponta da Fruta, o Parque do Sítio Batalha (antigo Parque do Marista), o Parque da Mantegueira, na Glória, e o Parque do Penedo. “Isso vai dar um grande salto no desenvolvimento desses bairros em Vila Velha”, vislumbra o prefeito.

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De acordo com Max, o financiamento com o Fonplata foi aprovado graças à boa situação financeira de Vila Velha. “Nossa receita é pequenininha, nossa receita per capita é a penúltima do Estado [à frente apenas de Cariacica], mas nossas contas estão em dia, equilibradas.” Ele destaca o “triplo A” concedido a Vila Velha pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso significa que a cidade reúne os conceitos máximos nos três indicadores de saúde fiscal levados em conta pelo Tesouro, o que facilita muito a concessão de garantias da União para operações como essa. O governo federal é o avalista do empréstimo do Fonplata a Vila Velha.

O contrato prevê que as obras sejam executadas no período de carência: os próximos quatro anos. O prefeito tem pressa, porém: quer realizá-las em dois anos, começando em 2020. “Recursos para isso vamos ter. Esperamos que a maior parte dos projetos já comece a ser executada neste ano.” No fim deste mês, uma missão do Fonplata irá a Vila Velha para as duas partes desenharem uma programação. O dinheiro começa a pingar no caixa da prefeitura na medida em que os projetos puderem ser executados.

“Na medida do amadurecimento dos projetos, vamos solicitando o reembolso. Agora, é a gente que solicita os pagamentos. Boa parte dos projetos executivos nós já temos prontos. E agora vamos começar a fazer as licitações.”

Desnecessário dizer que a pressa de Max tem a ver com o calendário eleitoral. Mais entregas e obras iniciadas este ano podem dar um impulso e tanto na sua candidatura (ainda não assumida por ele) à reeleição. Por outro lado, se Max perder a eleição, deixará de bandeja um belo presente não só para a cidade, mas também para o seu sucessor.

A “SÃO SILVESTRE” PARTICULAR DE MAX

A concessão empréstimo do Fonplata à Prefeitura de Vila Velha é resultado de uma maratona iniciada pelo prefeito em 2017, primeiro ano do seu atual governo (o terceiro dele em Vila Velha).

O Fonplata (sigla, em espanhol, para Fundo de Desenvolvimento Financeiro da Bacia do Prata) é uma entidade financeira internacional formada por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

Em agosto de 2017, Max apresentou o plano de Vila Velha à Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, pedindo autorização para o município realizar essa operação de crédito com o órgão internacional. Àquela altura, o governo Temer já havia mergulhado em profunda crise, por causa das denúncias feitas meses antes pelo empresário Joesley Batista.

O Cofiex se reúne três vezes ao ano, mas só foi se reunir em julho de 2018. Na ocasião, aprovou os projetos apresentados por cinco municípios, entre eles o de Vila Velha. Inicialmente, Vila Velha obteve aprovação para contratar um financiamento de US$ 34 milhões. Posteriormente, esse montante foi revisto para os US$ 27,6 milhões efetivamente contratados. Isso porque alguns dos projetos inicialmente previstos viriam a ter recursos garantidos por meio dos convênios celebrados no fim de 2018 com o governo do Estado.

Após a aprovação do Cofiex, a prefeitura precisou pedir autorização à Câmara de Vila Velha para poder prosseguir com a operação. Num primeiro momento, a Câmara negou o pedido. Segundo Max, foi retaliação política:

“Não conseguimos aprovar antes da eleição de outubro de 2018. No primeiro dia após a eleição, a Câmara rejeitou esse projeto. Como foi no dia seguinte à eleição, o fato de alguns vereadores estarem muito próximos ao ex-prefeito Neucimar Fraga e de ele ter colhido uma derrota nas urnas fez com que alguns atribuíssem a mim e ao Carreta [o vice-prefeito Jorge Carreta] a derrota de Neucimar. Aí, tipo assim, quiseram nos dar o troco.”

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Essa decisão, contudo, foi revertida na própria Câmara.

“Mobilizamos a comunidade e começamos a pegar assinaturas de pelo menos 5% do eleitorado da cidade, número necessário para pedirmos à Câmara uma revisão. Antes que tivéssemos juntado 1% de assinaturas, os próprios vereadores revisitaram seu ato, refizeram a votação e aprovaram o projeto à unanimidade. Isso no final de 2018.”

Com o projeto aprovado na Câmara, a prefeitura obteve a aprovação do Senado e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

No dia 30 de dezembro, Max Filho assinou o contrato em Punta del Leste, no Uruguai, na casa de veraneio do presidente do Fonplata, o uruguaio Juan E. Notaro.

"Eu estava à disposição. Eu assinaria no Brasil, no Uruguai, no Polo Norte ou no Polo Sul. E fui lá colher essa assinatura. Dia 30, voltei a Brasília para colher a assinatura da procuradora-geral da Fazenda Nacional." Max Filho (PSDB) - Prefeito de Vila Velha

Max cumprimenta presidente do Fonplata, o uruguaio Juan Notaro, em Punta del Este, após assinatura do contrato Crédito: Divulgação/PMVV

Por que essa São Silvestre particular no fim de 2019: Ele explica: “Se não fosse assinado no ano passado, com a virada do ano, o processo ia passar de novo pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso representaria um atraso de alguns meses. Eu ia perder alguns meses neste ano para começar a produzir resultados...”

Nos primeiros oito anos do contrato, a Prefeitura de Vila Velha pagará uma taxa de juros de 4,25% ao ano. Do 9º ano ao 15º, a taxa de juros será de 4,54%. Além disso, há uma taxa de abertura de crédito de 0,6%, paga uma vez só, e uma taxa de compromisso de 0,4% ao ano para o saldo não utilizado.