Publicidade legal on-line é vista a qualquer hora, em qualquer lugar

Publicidade legal pode ser feita por meio de jornais on-line de circulação diária Crédito: Mockup Estúdio Gazeta

Mais transparência nos processos de governos e empresas e maior alcance para o cidadão, que precisa estar informado de assuntos pertinentes para o desenvolvimento da sociedade. Esta é uma das principais funções da publicidade legal, que pode ser feita também por meio de jornais on-line de circulação diária, segundo decisão da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees) . A entidade também afirma que esse tipo de publicação só pode acontecer em veículos que foram registrados na Jucees.

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A Gazeta passou por essa transformação, tornando-se 100% digital, a Com a expansão do jornalismo impresso para o universo virtual, assim como o conteúdo editorial depassou por essa transformação, tornando-se 100% digital, a publicidade legal também tomou novos rumos. A publicação de editais e balanços patrimoniais continua existindo, porém, agora na internet

Um dos pontos fortes de se trabalhar com publicidade legal no ambiente virtual é justamente o alcance, devido à quantidade de pessoas que têm acesso ao material a qualquer hora e em qualquer lugar, e por diferentes meios, como a tela do celular ou do computador. Prova disso são os números atuais crescentes de A Gazeta , que no mês de março registrou 12,1 milhões de usuários únicos, ou seja, praticamente o triplo da população do Espírito Santo, e mais de 28,1 milhões de pageviews.

“Esse é um dado importante, pois A Gazeta assume uma posição de confiança e de alcance de público. O que significa uma ótima oportunidade para os anunciantes, uma vez que o ambiente on-line atinge um grande e qualificado público, contribuindo, dessa forma, para alcançar uma gama maior de pessoas com a publicidade legal”, avalia o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas.

Com relação aos formatos, não há qualquer diferença com o impresso. É possível realizar a publicação de balanços, atas, avisos, relatórios, editais, convocações, comunicados, proclamas e todos os atos que órgãos e entidades precisam dar conhecimento público. Segundo a Jucees, o material precisa ter acesso gratuito e estar disponível para os leitores durante 60 meses.

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VEJA A DECISÃO DA JUCEES SOBRE O TEMA:

Arquivos & Anexos Resolução da Jucees Resolução 003_2020 da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees) que autoriza publicação de publicidade legal em jornais on-line de circulação diária Tamanho do arquivo: 50kb Baixar

Arquivos & Anexos Diário Oficial - parte 1 Resolução 003_2020 da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees) que autoriza publicação de publicidade legal em jornais on-line de circulação diária Tamanho do arquivo: 151kb Baixar