Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Pacto recria rede que prestava serviço ao homem do campo
Agro

Pacto recria rede que prestava serviço ao homem do campo

Com esse novo arranjo institucional, busca-se garantir maior integração de esforços, revisão e ajustes na metodologia, integração e, sobretudo, maior equilíbrio na distribuição dos recursos

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

24 nov 2019 às 04:00

Colunista

Homem do campo Crédito: Divulgação
O serviço público de assistência ao homem do campo, de forma pioneira, foi implantado em Minas Gerais, em 1948, com a criação da Associação de Crédito e Assistência Rural-ACAR/MG, quando a população rural representava 80% do total, entre as décadas de 50/60. Daí, houve rápida expansão para todo o país, chegando ao Estado do Espírito Santo, em 1956, com a criação da Acares.
Essa rede de Assistência Técnica e Extensão Rural/Ater atingiu seu topo nos anos 70, quando começou a perder força, por conta de 2 movimentos: 1) acelerado êxodo rural, quando a população urbana suplantou a rural, tirando do campo o poder de influenciar resultados eleitorais e 2) surgimento de novos e diferentes atores nessa prestação de serviços, tais como cooperativas; secretarias municipais de Agricultura, com seu viés político; integrantes do Sistema S (Sebrae e Senar), com mais recursos; entidades privadas, participantes de Chamadas Públicas, porém, sem continuidade das ações na pós-vigência do contrato, recaindo, quase sempre, no Incaper.
Portanto, a rede de Ater, que até 1970 detinha exclusividade na prestação desses serviços públicos, foi perdendo o controle da metodologia e protagonismo do processo. A extinção da Empresa Brasileira de Ater, a Embrater, em 1990, foi um dos muitos golpes sofridos nessa trajetória, entrando na espiral de desmonte da Ater pública no Brasil, como observado nos últimos anos.

Veja Também

Incaper precisa ser reestruturado para superar sucateamento

Sucateado e com cortes de orçamento, Incaper pede socorro

O ocorrido no Espírito Santo, entre 2015 e 2018, exemplifica bem o sucateamento dessa rede: foram oito mudanças de diretorias; diminuição de 738 para os atuais 550 servidores; diminuição da alocação de recursos em investimento de R$ 1 milhão, em 2014, para uma média de R$ 25 mil, nos 4 anos seguintes.
Diante desse cenário, em Brasília, no dia 07/11/2019, foi criada a Frente Parlamentar Mista de Reestruturação da Ater Pública Brasileira, selando o pacto de retomada de uma nova Ater: pública, gratuita, de qualidade, com garantia de continuidade e com prioridade para a agricultura de base familiar e agroecológica.

Veja Também

Três em cada quatro propriedades agropecuárias no ES são familiares

Produção sustentável transforma agricultura e pecuária no ES

"Fórmula perfeita" do café é descoberta nas montanhas capixabas

Com esse novo arranjo institucional, por meio de uma medida provisória, busca-se garantir maior integração de esforços, revisão e ajustes na metodologia, integração entre Ater e Pesquisa e, sobretudo, maior equilíbrio na distribuição dos recursos, sob coordenação geral da Agência Nacional da Ater – Anater. Ademais, busca-se também consolidar o conceito de que alocar recursos na Ater pública não é despesa, mas investimento com alto retorno social, bem como garantir maior eficácia nas políticas públicas de apoio à agricultura familiar.
*O autor é engenheiro agrônomo e diretor do DAF/Incaper

Tópicos Relacionados

Agronegócio espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados