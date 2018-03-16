Ourimar: vida dos moradores está mesmo nas mãos dos traficantes

Será que as autoridades de segurança pública continuarão negando o que está escancarado? O que mais precisa acontecer para admitirem que o Condomínio Ourimar, na Serra, é uma terra sem lei? E quando será que tomarão atitudes para acabar com esse terror? Uma moradora deixar de receber socorro médico porque a ambulância foi impedida de entrar é o fundo do poço. A vida dos moradores está de todas as formas possíveis nas mãos dos traficantes. São eles que, no fim das contas, decidem quem vive e quem morre por ali.
A GAZETA se mantém atenta aos episódios de violência no condomínio. Em janeiro, publicou reportagem especial sobre ele. A audácia dos bandidos que dominam o local, contudo, permanece. A comunidade continua refém dos criminosos, que detêm o uso da força e da violência para constituir o poder paralelo.
Já passou da hora de o Estado voltar a se impor. Operações policiais pontuais não resolvem o problema, é preciso trazer os quase 2 mil moradores de volta à civilidade. Virou questão de honra.