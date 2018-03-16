Ourimar: vida dos moradores está mesmo nas mãos dos traficantes

Será que as autoridades de segurança pública continuarão negando o que está escancarado? O que mais precisa acontecer para admitirem que o Condomínio Ourimar, na Serra, é uma terra sem lei? E quando será que tomarão atitudes para acabar com esse terror? Uma moradora deixar de receber socorro médico porque a ambulância foi impedida de entrar é o fundo do poço. A vida dos moradores está de todas as formas possíveis nas mãos dos traficantes. São eles que, no fim das contas, decidem quem vive e quem morre por ali.