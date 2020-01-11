Otimismo para a economia do ES em 2020 depende de nossas commodities

Samarco, unidade de Ubu, em Anchieta Crédito: Jefferson Rocio



Ao que parece, inclusive nos respaldando nos consensos do mercado local, o otimismo em relação ao desempenho da economia capixaba neste ano demonstra estar acima da média nacional. Isso a despeito do relativamente fraco resultado do PIB trimestral no terceiro trimestre de 2019 . Em síntese: o ano que findou deverá fechar com números abaixo do esperado, o que favorece o otimismo para 2020.

Mas em se tratando de economia capixaba, devemos relativizar os seus números. Nem sempre o que se demonstra na sua superfície espelha exatamente as suas especificidades estruturais. Não tivesse ocorrido o problema da Samarco no final do ano de 2015 não teria o PIB sofrido uma queda de 5,3% em 2016, cerca de dois pontos percentuais abaixo da média nacional.

Como consequência, até óbvia, os indicadores da economia capixaba teriam sido melhores, inclusive comparativamente aos observados em nível nacional.

Esse episódio nos mostra a forte dependência da nossa economia local em relação à produção e exportação de produtos caracterizados como commodities: petróleo, pelotas de minério, aço e celulose. Petróleo e minério, por exemplo, já chegaram a representar 26,5% do PIB em 2012. No entanto, caindo para apenas 6% em 2017.

O que explica o crescimento de apenas 0,5% do PIB total naquele ano. Na mesma direção variou a participação do setor industrial como um todo, que caiu de 43% em 2011, para apenas 22% em 2017.

Porém, podemos detectar um lado positivo nessa dependência. E isso se deve ao fato de que a produção de commodities mexe mais acentuadamente com a superfície da economia do que com as suas relações internas, locais. A exceção acontece quando ocorrem casos de paralisações por longos períodos – caso da Samarco. Isso porque

mesmo em períodos de crise, caracterizados sobretudo por baixas nos preços ou mesmo de oscilações temporárias na produção, são praticamente mantidos os pagamentos. Isso é tão verdade que quando suprimimos o segmento extrativo mineral do PIB, este apresenta números bem melhores.