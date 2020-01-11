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Desempenho

Otimismo para a economia do ES em 2020 depende de nossas commodities

Expectativa em relação ao desempenho da economia capixaba neste ano demonstra estar acima da média nacional. Isso a despeito do relativamente fraco resultado do PIB trimestral no terceiro trimestre de 2019

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

11 jan 2020 às 04:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Samarco, unidade de Ubu, em Anchieta Crédito: Jefferson Rocio
Ao que parece, inclusive nos respaldando nos consensos do mercado local, o otimismo em relação ao desempenho da economia capixaba neste ano demonstra estar acima da média nacional. Isso a despeito do relativamente fraco resultado do PIB trimestral no terceiro trimestre de 2019. Em síntese: o ano que findou deverá fechar com números abaixo do esperado, o que favorece o otimismo para 2020.
Mas em se tratando de economia capixaba, devemos relativizar os seus números. Nem sempre o que se demonstra na sua superfície espelha exatamente as suas especificidades estruturais. Não tivesse ocorrido o problema da Samarco no final do ano de 2015 não teria o PIB sofrido uma queda de 5,3% em 2016, cerca de dois pontos percentuais abaixo da média nacional.
Como consequência, até óbvia, os indicadores da economia capixaba teriam sido melhores, inclusive comparativamente aos observados em nível nacional.

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Esse episódio nos mostra a forte dependência da nossa economia local em relação à produção e exportação de produtos caracterizados como commodities: petróleo, pelotas de minério, aço e celulose. Petróleo e minério, por exemplo, já chegaram a representar 26,5% do PIB em 2012. No entanto, caindo para apenas 6% em 2017.
O que explica o crescimento de apenas 0,5% do PIB total naquele ano. Na mesma direção variou a participação do setor industrial como um todo, que caiu de 43% em 2011, para apenas 22% em 2017.

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Porém, podemos detectar um lado positivo nessa dependência. E isso se deve ao fato de que a produção de commodities mexe mais acentuadamente com a superfície da economia do que com as suas relações internas, locais. A exceção acontece quando ocorrem casos de paralisações por longos períodos – caso da Samarco. Isso porque
mesmo em períodos de crise, caracterizados sobretudo por baixas nos preços ou mesmo de oscilações temporárias na produção, são praticamente mantidos os pagamentos. Isso é tão verdade que quando suprimimos o segmento extrativo mineral do PIB, este apresenta números bem melhores.
Isso tudo para demonstrar que a economia capixaba será tanto melhor em 2020 quanto melhor for o desempenho das nossas commodities. Mesmo assim estaremos na dependência do mercado externo.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

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