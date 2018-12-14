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Espírito Santo

Economia capixaba cai 1,7% no terceiro trimestre

Mesmo com queda no terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado registra alta de 2,3% no acumulado de 2018 até o mês de setembro, em comparação com o mesmo período de 2017

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 18:54
Queda na economia capixaba no terceiro trimestre de 2018 Crédito: Reprodução/Pixabay
A economia capixaba caiu 1,7% no terceiro trimestre deste ano em comparação com o período anterior. Os dados são do Instituto Jones do Santos Neves e foram apresentados nesta sexta-feira (14).
Mesmo com queda no terceiro trimestre, o
Produto Interno Bruto (PIB)
do Estado registra alta de 2,3% no acumulado de 2018 até o mês de setembro, em comparação com o mesmo período de 2017. O número representa mais que o dobro do resultado nacional, que registrou crescimento de 1,1% no mesmo período. De acordo com a diretora-presidente do IJSN, Gabriela Lacerda, a esti
mativa de crescimento da economia do
Espirito Santo
ao fim de 2018 é de 2%.
O setor do comércio varejista ampliado é o responsável pelo desempenho positivo no ano, com uma alta de 14,5%. Neste segmento, o aumento de 7,5% no varejo restrito e a alta de 27% nas vendas de veículos, motocicletas e peças são os pilares da alta registrada. Os setores da Indústria, com queda de 2,6%, e de Serviços, com queda de 0,5%, apresentam dificuldade na retomada.
Com esses resultados, a estimativa do PIB nominal do Espirito Santo no terceiro trimestre de 2018, em valores correntes, foi de R$ 30,5 bilhões. Em valores acumulados dos últimos quatro trimestres, o PIB nominal totalizou R$ 118,8 bilhões.
O PIB representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um determinado período.

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