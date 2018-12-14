Economia capixaba cai 1,7% no terceiro trimestre

Queda na economia capixaba no terceiro trimestre de 2018 Crédito: Reprodução/Pixabay

A economia capixaba caiu 1,7% no terceiro trimestre deste ano em comparação com o período anterior. Os dados são do Instituto Jones do Santos Neves e foram apresentados nesta sexta-feira (14).

Mesmo com queda no terceiro trimestre, o

do Estado registra alta de 2,3% no acumulado de 2018 até o mês de setembro, em comparação com o mesmo período de 2017. O número representa mais que o dobro do resultado nacional, que registrou crescimento de 1,1% no mesmo período. De acordo com a diretora-presidente do IJSN, Gabriela Lacerda, a esti

mativa de crescimento da economia do

ao fim de 2018 é de 2%.

O setor do comércio varejista ampliado é o responsável pelo desempenho positivo no ano, com uma alta de 14,5%. Neste segmento, o aumento de 7,5% no varejo restrito e a alta de 27% nas vendas de veículos, motocicletas e peças são os pilares da alta registrada. Os setores da Indústria, com queda de 2,6%, e de Serviços, com queda de 0,5%, apresentam dificuldade na retomada.

Com esses resultados, a estimativa do PIB nominal do Espirito Santo no terceiro trimestre de 2018, em valores correntes, foi de R$ 30,5 bilhões. Em valores acumulados dos últimos quatro trimestres, o PIB nominal totalizou R$ 118,8 bilhões.