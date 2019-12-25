Os sete pecados capitais, ainda hoje, são inerentes ao ser humano

Os sete pecados Crédito: Shutterstoc/kDivulgação

O padre Roberto Paz afirma que estudar e compreender os pecados capitais é útil aos cristãos de hoje. Rosemeire Zago coloca que conhecer os pecados capitais é conhecer nossos instintos mais primitivos, o lado escuro que todos nós temos, nossa “sombra”, a que se refere Jung.



E a citada psicóloga clínica com abordagem junguiana finaliza sua reflexão dizendo acreditar que podemos transformar os sete pecados capitais em aprendizagem ao percebermos que o maior sentido da vida é a conscientização da riqueza do nosso mundo interior. Os sentimentos, a emoção, a sensibilidade, a naturalidade são dotes frequentes nas crianças, que os adultos vão perdendo ao criar defesas e máscaras.

Rachel de Queiroz, em deliciosa crônica, diz que os pecados capitais, que ela aprendeu no colégio de freiras, parece que representavam a soma da iniquidade humana.

Taiz Zeidan coloca a proposição de que é impossível viver sem vícios e manias. Os pecados capitais estão inseridos naturalmente na vida do ser humano. Deles resultam efeitos positivos e negativos no corpo e na mente.

Contudo, adverte: “Mas como enfatizam os médicos que tratam pacientes vítimas de efeitos colaterais de vícios capitais, é importante saber até onde se permitir pecar. Basta vontade e esforço para controlar desejos e ânsias.”



Edmour Saiani observa que embora o mundo tenha mudado, “a humanidade ainda vive em torno de pecados e penitências. Todo mundo sabe que o caminho do céu tem a ver com não cometer pecados. Mas o difícil é não cometê-los".



Finalmente, vale citar Frei Betto, que faz uma viagem pelos pecados capitais no mundo contemporâneo: “Todos os pecados capitais, sem exceção, são tidos como virtudes nessa sociedade neoliberal corroída pelo afã consumista".



A inveja é estimulada no anúncio da moça que, agora, possui um carro melhor do que o de seu vizinho. A avareza é o mote das cadernetas de poupança. A cobiça inspira todas as peças publicitárias, do carnaval a bordo no Caribe ao tênis de grife das crianças. O orgulho é sinal de sucesso dos executivos bem-sucedidos, que possuem lindas secretárias e planos de saúde eterna. A preguiça fica por conta das confortáveis sandálias que nos fazem relaxar, cercados de afeto, numa lancha ao sol. A luxúria é marca registrada da maioria dos clipes publicitários, em que jovens esbeltos e garotas esculturais desfrutam uma vida saudável e feliz ao consumirem bebidas, cigarros, roupas e cosméticos. Enfim, a gula subverte a alimentação infantil na forma de chocolates, refrescos, biscoitos e margarinas, induzindo-nos a crer que sabores são prenúncios de amores.”