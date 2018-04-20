Os crimes de Aécio

Aécio Neves Crédito: Amarildo

Na semana em que Aécio Neves tornou-se réu no STF, pergunto: quais crimes o tucano cometeu?

O crime de Aécio foi dar dignidade e estrutura ao povo do campo mineiro com o Projeto Combate à Pobreza Rural, com 2.093 iniciativas de categoria produtiva, infraestrutura e social que atenderam 188 municípios e mais de 130 mil famílias.

O crime de Aécio foi criar o Programa Estruturador Saúde em Casa, que levou médicos e enfermeiros para as residências das populações mais pobres e isoladas do Estado: 4.511 equipes de saúde para 842 municípios, com o atendimento a 79,75% da população de Minas.

O crime de Aécio foi distribuir mais de R$ 2 bilhões em medicamentos de atenção primária com o Farmácia de Minas, incluindo a entrega em domicílio de remédios para portadores de doenças crônicas. Ampliou e construiu 1.634 Unidades Básicas de Saúde.

O crime de Aécio foi levar para 194 escolas o Poupança Jovem, com R$ 3 mil a estudantes estaduais vulneráveis socialmente quando da conclusão do Ensino Médio. Estimulou o empreendedorismo e cobrou desempenho escolar, aprovação e comportamento pessoal dos estudantes.

O crime de Aécio foi encerrar o governo de Minas Gerais com 92% de aprovação. Nas palavras de Carlos Araújo, “ser competente e trabalhar em prol do povo é crime! Podem condenar Aécio à prisão perpétua, pois ele é réu confesso e o povo é testemunha”.

Aécio é vítima de perseguição pelos 51 milhões de votos recebidos em 2014. A imprensa golpista quer tirá-lo das eleições, e o Judiciário, de maneira parcial, pune sua reputação sem provas. Por isso é que Aécio vale a luta! #AécioLivre.

Se você, leitor, não está suportando este texto, saiba: escrevê-lo foi uma tortura. Mas, quem sabe, assim a militância petista entenda o quão ridículo é defender bandidos; o quão medíocre é considerar que políticos fazem favor quando cumprem suas obrigações; o quão canalha é idolatrar criminosos.

*O autor é graduado em História e Filosofia, e pós-graduado em Sociologia