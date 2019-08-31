Onças-pintadas nascem em cativeiro no Espírito Santo

Nascem primeiros filhotes de onças-pintadas em cativeiro no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Zoo Park da Montanha

Nasceram no dia 20 de junho dois filhotes de onças-pintadas em um cativeiro de um parque em Marechal Floriano , Região Serrana do Espírito Santo . A notícia agitou o local, já que este ano ambientalistas alertaram que o animal, de nome científico Panthera onca, está na lista de risco de extinção no Brasil.

De acordo com informações divulgadas pelo Zoo Park, a reprodução em cativeiro é considerada rara, já que é preciso que os animais estejam em um ambiente adequado, livre de estresse e que o casal tenha afinidade. Os dois irmãos são filhos da onça-pintada Tupã e do macho Negão, que morreu antes de ver os filhotes.

Negão, que era uma onça-preta deixou a genética reforçada em um dos filhotes. A variação de pelagem é chamada de melanismo — fenômeno caracterizado pela produção excessiva, concentrada e considerável do pigmento negro, a melanina.

O primeiro a nascer foi o pintado, batizado de Porã. Cerca de 20 minutos depois nasceu o preto, Rudá. Os nomes foram escolhidos após votação em A Gazeta, no zoológico e pelas redes sociais. A gestação das onças dura de 90 a 110 dias. Os irmãos já passaram por avaliações de veterinários e estão adaptados ao zoológico.

LADO FEROZ

Segundo o parque, os filhotes são brincalhões e sadios, e já mostram um lado feroz — um exemplo é que já começaram a comer carne moída. Pouco mais de dois meses após nascerem, eles tomaram o primeiro banho sob o olhar atento da mamãe onça, que chegou a retirar um dos filhotes da água.

Nascem primeiros filhotes de onças-pintadas em cativeiro no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Zoo Park da Montanha

No Brasil, esse é o terceiro nascimento de onças-pintadas em cativeiro em 2019. Os outros foram em Goiânia (GO) e em Foz do Iguaçu (PR). Os pequenos felinos foram avaliados pela equipe de profissionais do zoológico quando tinham 45 dias de vida. Na ocasião, já pesavam 3,9 e 4 quilos.

FILHOTES CAPIXABAS

Os filhotes são capixabas, mas a mãe Tupã, que vive há cinco anos no zoológico, veio do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) do Exército , que fica em Manaus , no Amazonas. Negão chegou ao zoológico vindo de Belém do Pará.

Nascem primeiros filhotes de onças-pintadas em cativeiro no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Zoo Park da Montanha

A veterinária Kristal Furno informou que no Brasil há uma única espécie de onça-pintada. "A população de felinos em cada um desses biomas sofre diferentes tipos e níveis de ameaças, por isso é importante a reprodução em cativeiro. E quando isso acontece, como é o nosso caso no zoológico, é um dos indicadores de que os animais estão sendo bem tratados e com o ambiente adaptado a eles", disse.

REPRODUÇÃO EM CATIVEIRO É DIFÍCIL

A reprodução em cativeiro dessa espécia não é fácil. A bióloga Thatiane Lázaro pontuou que é preciso de manejo e muito cuidado, pois é natural da mamãe onça comer os filhotes, principalmente por estresse ou medo — um dos motivos de os filhotes ainda não estarem disponíveis para serem vistos no local.

Ainda segundo a bióloga, a reprodução em cativeiro contribui muito para a conservação da espécie. “Esses filhotes podem fornecer material genético para projetos de pesquisa que trabalham nessa causa, tentando a reintrodução de animais em vida livre”, detalhou.

Nascem primeiros filhotes de onças-pintadas em cativeiro no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Zoo Park da Montanha

O período de aproximação entre o macho e a fêmea demorou, aproximadamente, seis meses até a total interação entre eles. A equipe técnica, composta pela bióloga Thatiane, a veterinária Kristal e o veterinário Eduardo Lázaro de Faria da Silva, acompanhou desde a cópula ate os primeiros sinais de contração.

Foram instaladas câmeras na área de manejo, onde todo o parto, bem como os primeiros cuidados da mãe com os filhotes foram acompanhados.

"Ficamos 24 horas de plantão, monitorando os filhotes e acompanhando todo comportamento da mãe, que é uma mãezona" Kristal Furno - veterinária

PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIE

Conforme relatou a gestora do Zoo Park da Montanha, Rosângela Vieira, o objetivo é continuar contribuindo com a preservação da espécie, com a reprodução de mais onças.

Nascem primeiros filhotes de onças-pintadas em cativeiro no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Zoo Park da Montanha