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Zoológico de Marechal

Porã e Rudá são os nomes dos filhotes de onça-pintada que nasceram no ES

Para marcar o dia da divulgação do resultado das votações, foram feitas placas com os nomes dos animais, que agora podem ser vistos pelos visitantes
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 set 2019 às 05:12

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 05:12

Porã e Rudá são os primeiros filhotes de onças-pintadas em cativeiro no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Zoo Park da Montanha
Os filhotes de onças-pintadas nascidos no zoológico de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, já têm nome. Porã, para o filhote pintado, e Rudá, para o filhote preto, foram as escolhas para a duplinha, em votações realizadas pelo Gazeta Online, por cédulas de papel no Zoo Park e pelas redes sociais do local.
Porã e Rudá são os nomes dos filhotes de onça-pintada que nasceram no ES
De acordo com o zoológico, a onça mãe e os bichinhos têm apresentado comportamento tranquilo mesmo diante do público que veio visitar. "Essa era a nossa maior preocupação, não sabíamos se a mãe ia ficar apreensiva querendo proteger os filhotes. Mas já estão todos super acostumados", esclareceu o estabelecimento.
Para marcar esse dia especial, foram feitas placas com os nomes dos animais, que agora estão à mostra para os visitantes. 
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ZOO PARK DA MONTANHA
Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, de 9h às 17h;
Valor do ingresso: crianças de até 2 anos não pagam e de 2 a 12 anos o valor do ingresso é R$ 15. Acima de 12 anos o ingresso custa R$ 30,00. Estudantes com carteirinhas atualizadas e idosos acima de 60 anos pagam R$ 15,00. Para o programa de educação ambiental, o ingresso custa a partir de R$ 18;
Escolas: agendamentos de escolas podem ser feitas pelo e-mail [email protected];
Como chegar: para chegar ao Zoo Park da Montanha, basta entrar no quilômetro 49 da BR 262, em Barra de Rio Fundo, passar atrás do Posto Ipiranga e seguir por uma estrada pavimentada até o zoológico, distante cerca de um quilômetro da rodovia.
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