Porã e Rudá são os primeiros filhotes de onças-pintadas em cativeiro no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Zoo Park da Montanha

Gazeta Online, por cédulas de papel no Zoo Park e pelas redes sociais do local. Os filhotes de onças-pintadas nascidos no zoológico de Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo, já têm nome. Porã, para o filhote pintado, e Rudá, para o filhote preto, foram as escolhas para a duplinha, em votações realizadas pelo, por cédulas de papel no Zoo Park e pelas redes sociais do local.

Your browser does not support the audio element. Porã e Rudá são os nomes dos filhotes de onça-pintada que nasceram no ES

De acordo com o zoológico, a onça mãe e os bichinhos têm apresentado comportamento tranquilo mesmo diante do público que veio visitar. "Essa era a nossa maior preocupação, não sabíamos se a mãe ia ficar apreensiva querendo proteger os filhotes. Mas já estão todos super acostumados", esclareceu o estabelecimento.

Para marcar esse dia especial, foram feitas placas com os nomes dos animais, que agora estão à mostra para os visitantes.

ZOO PARK DA MONTANHA

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, de 9h às 17h;

Valor do ingresso: crianças de até 2 anos não pagam e de 2 a 12 anos o valor do ingresso é R$ 15. Acima de 12 anos o ingresso custa R$ 30,00. Estudantes com carteirinhas atualizadas e idosos acima de 60 anos pagam R$ 15,00. Para o programa de educação ambiental, o ingresso custa a partir de R$ 18;

Escolas: agendamentos de escolas podem ser feitas pelo e-mail agendamentos de escolas podem ser feitas pelo e-mail [email protected]

Como chegar: para chegar ao Zoo Park da Montanha, basta entrar no quilômetro 49 da BR 262, em Barra de Rio Fundo, passar atrás do Posto Ipiranga e seguir por uma estrada pavimentada até o zoológico, distante cerca de um quilômetro da rodovia.