Prata em Tóquio-2020, Kelvin Hofler não consegue medalha em Paris

Em uma final de altíssimo nível, o brasileiro Kelvin Hofler fez uma boa prova nesta segunda-feira (29), mas está fora do pódio em Paris. No final, o skatista acabou na sexta colocação, entre os 8 finalistas nos Jogos Olímpicos de Paris.
Ele errou a sua quinta tentativa de manobra, não conseguindo melhorar a pontuação. Ele acertou duas boas manobras, embora tenha ficado abaixo dos principais competidores na primeira corrida.
A pontuação total do brasileiro foi 270.27. Nos Jogos Olímpicos do Japão, ele foi medalha de prata na mesma modalidade. Porém, neste ciclo de Paris, o nível das execuções e competidores superou o desempenho do brasuca.
A medalha de ouro ficou com o japonês Yuto Horigome, que registrou impressionantes 281,14 pontos. Completaram o pódio os norte-americanos Jagger Eaton, com 281,04, e Nyjah Huston, com 279,38. Sete dos oito finalistas tiveram ao menos uma nota na casa dos 90, tratada como difícil e excelente no skate.