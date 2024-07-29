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Skate olímpico

Prata em Tóquio-2020, Kelvin Hofler não consegue medalha em Paris

Brasileiro conseguiu uma alta pontuação, porém insuficiente para repetir o feito; skatista acabou na sexta colocação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2024 às 14:43

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 14:43

Em uma final de altíssimo nível, o brasileiro Kelvin Hofler fez uma boa prova nesta segunda-feira (29), mas está fora do pódio em Paris. No final, o skatista acabou na sexta colocação, entre os 8 finalistas nos Jogos Olímpicos de Paris.
2024.07.29 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - QualificatÃ³ria skate street masculino - Atleta Kelvin Hoefler - Foto: Miriam Jeske/COB
Kelvin Hoefler conseguiu uma nota acima de 90 pontos, mas não foi para o pódio em Paris Crédito: Miriam Jeske/COB
Ele errou a sua quinta tentativa de manobra, não conseguindo melhorar a pontuação. Ele acertou duas boas manobras, embora tenha ficado abaixo dos principais competidores na primeira corrida.
A pontuação total do brasileiro foi 270.27. Nos Jogos Olímpicos do Japão, ele foi medalha de prata na mesma modalidade. Porém, neste ciclo de Paris, o nível das execuções e competidores superou o desempenho do brasuca. 

A medalha de ouro ficou com o japonês Yuto Horigome, que registrou impressionantes 281,14 pontos. Completaram o pódio os norte-americanos Jagger Eaton, com 281,04, e Nyjah Huston, com 279,38. Sete dos oito finalistas tiveram ao menos uma nota na casa dos 90, tratada como difícil e excelente no skate.

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