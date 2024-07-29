Prata em Tóquio-2020, Kelvin Hofler não consegue medalha em Paris

Em uma final de altíssimo nível, o brasileiro Kelvin Hofler fez uma boa prova nesta segunda-feira (29), mas está fora do pódio em Paris. No final, o skatista acabou na sexta colocação, entre os 8 finalistas nos Jogos Olímpicos de Paris

Kelvin Hoefler conseguiu uma nota acima de 90 pontos, mas não foi para o pódio em Paris Crédito: Miriam Jeske/COB

Ele errou a sua quinta tentativa de manobra, não conseguindo melhorar a pontuação. Ele acertou duas boas manobras, embora tenha ficado abaixo dos principais competidores na primeira corrida.

A pontuação total do brasileiro foi 270.27. Nos Jogos Olímpicos do Japão, ele foi medalha de prata na mesma modalidade. Porém, neste ciclo de Paris, o nível das execuções e competidores superou o desempenho do brasuca.