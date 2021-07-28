Maior nadador da história, Phelps volta a Olimpíada como comentarista de TV

O maior campeão olímpico da história está na capital japonesa para comentar pela NBC Crédito: Reprodução

Michael Phelps segue nadando -ainda que de um jeito diferente. Embora não esteja na piscina do Centro Aquático de Tóquio, porque se aposentou em 2016, o ex-atleta, vira e mexe, solta umas braçadas na tribuna de imprensa para mostrar o que faria se estivesse competindo.

O maior campeão olímpico da história está na capital japonesa para comentar pela NBC, uma das maiores emissoras de televisão dos Estados Unidos, as provas de natação das Olimpíadas de Tóquio 2020.

Acompanhado da esposa, Nicole Phelps, o ex-nadador se posicionou para trabalhar entre a imprensa do mundo inteiro a cerca de DEZ minutos antes das primeiras provas do dia. Atrás de Michael, um segurança e dois produtores não deixavam ninguém desconhecido se aproximar. A exceção se abriu quando um jornalista e amigo do norte-americano apareceu e pediu para que Phelps tirasse uma foto com uma colega. "Sua barba está grande, hein?", disse o jornalista. "Verdade, agora estou com barba", respondeu Phelps.

Antes de fazer seus comentários na NBC, ele aproveitou para acompanhar e torcer muito pela amiga Allison Schmitt na semifinal dos 200 m livre. A empolgação era tão grande que Phelps não segurou: "Go, TT", gritou. A voz do maior campeão olímpico da história ecoou pelo Centro Aquático de Tóquio.

"Vivi com ele nos últimos cinco anos, ele é como um irmão para mim", disse Schmitt à revista People. "Tê-lo aqui, mesmo que ele não esteja nadando, é um apoio enorme. Não só para mim, mas para toda a equipe dos EUA", destacou.

Em seguida, quando Katie Ledecky pulou na piscina para a mesma prova de Schmitt, Phelps simulou braçadas e também entoou gritos de incentivo à atleta norte-americana. "Muito bem, Katie", berrou o campeão olímpico, que ainda recebeu um tchauzinho da nadadora.