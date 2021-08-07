"Ficamos devendo", admite técnico do Brasil após perda do bronze no vôlei

O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

"Essa experiência já foi vivenciada em 88 contra a mesma Argentina. Na época a gente enfrentou esse jogo de maneira diferente. Desta vez houve um empenho muito grande de todos nas últimas 48 horas. Méritos para a Argentina, mas ficamos devendo. Muitos altos e baixos durante o jogo. Caiu o nível de tensão", declarou.

Renan fez questão de ressaltar que o elenco havia conseguido "virar a chave" da derrota para o Comitê Olímpico Russo nas semifinais, e que a equipe chegou motivada para a disputa do bronze contra os argentinos:

"Conseguimos digerir bem a derrota para a Rússia. Foi feito um trabalho motivacional e tudo que poderia ter sido feito. O modo que os garotos encararam o jogo foi como uma final mesmo. As coisas que foram acontecendo durante o jogo deixaram eles mais inseguros e não conseguimos reverter".

Mesmo ainda digerindo a derrota, Renan Dal Zotto já fez uma projeção dos próximos passos da seleção brasileira, indicando que ocorrerão mudanças.