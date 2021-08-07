Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • "Ficamos devendo", admite técnico do Brasil após perda do bronze no vôlei
Renan Dal Zotto

"Ficamos devendo", admite técnico do Brasil após perda do bronze no vôlei

O treinador da seleção masculina, Renan Dal Zotto, lembrou da derrota para o mesmo adversário nos Jogos de 1988; no jogo deste sábado a equipe foi derrotada por 3 sets a 2 para a Argentina

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 08:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2021 às 08:24
O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto
O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV
O técnico da seleção brasileira de vôlei masculino, Renan Dal Zotto, se utilizou da sinceridade para avaliar a derrota por 3 sets a 2 para a Argentina na disputa da medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio. O treinador lembrou da derrota para o mesmo adversário nos Jogos de 1988 e admitiu que a equipe ficou devendo, mesmo tendo se entregado durante toda a partida.
"Essa experiência já foi vivenciada em 88 contra a mesma Argentina. Na época a gente enfrentou esse jogo de maneira diferente. Desta vez houve um empenho muito grande de todos nas últimas 48 horas. Méritos para a Argentina, mas ficamos devendo. Muitos altos e baixos durante o jogo. Caiu o nível de tensão", declarou.
Renan fez questão de ressaltar que o elenco havia conseguido "virar a chave" da derrota para o Comitê Olímpico Russo nas semifinais, e que a equipe chegou motivada para a disputa do bronze contra os argentinos:
"Conseguimos digerir bem a derrota para a Rússia. Foi feito um trabalho motivacional e tudo que poderia ter sido feito. O modo que os garotos encararam o jogo foi como uma final mesmo. As coisas que foram acontecendo durante o jogo deixaram eles mais inseguros e não conseguimos reverter".
Mesmo ainda digerindo a derrota, Renan Dal Zotto já fez uma projeção dos próximos passos da seleção brasileira, indicando que ocorrerão mudanças.
"Nós temos o Sul-Americano agora. Chegando no Brasil, já tem essa competição. Depois é sentar com a confederação e pensar no próximo ciclo. Com certeza algumas alterações deverão acontecer, mas tem que ter muita cautela e ver, também, o que os jogadores querem do futuro deles", destacou.

Veja Também

Seleção de vôlei masculino termina Olimpíadas sem medalha e sem Wallace

Final do futebol é prato principal neste sábado (7) em Tóquio; veja agenda

ABCD achou anabolizante no exame antidoping de Tandara, que disse estar 'limpa'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tóquio Vôlei Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados