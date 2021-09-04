Fernando Rufino conquista ouro na canoagem na Paralimpíada

03.09.21 - Jogos Paralímpicos Tôquio 2020 - Fernando Rufino disputa a final A na categoria KL2 200m da Canoagem Velocidade em Sea Forest Waterway. Foto: Miriam Jeske/CPB. @miriamjeske.photo/ocpboficial Crédito: Miriam Jeske/CPB @miriamjeske.ph

O brasileiro Fernando Rufino conquistou a primeira medalha de ouro da história da canoagem brasileira em uma edição de Paralimpíada. O atleta, que é conhecido como cowboy, venceu, na noite desta sexta-feira (3), a prova dos 200 metros (m) classe VL2 com o tempo de 53s077.

Comemore suas conquistas como Fernando Rufino celebra seu #OURO histórico na #canoagem! ?



Foto: Miriam Jeske / CPB pic.twitter.com/baw1NInt6O — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) September 4, 2021

O brasileiro fez uma prova forte, assumindo a ponta desde o início. A cada remada ele se distanciava mais dos adversários, e cruzou a chegada quase dois segundos à frente do segundo colocado.

Rufino venceu na canoagem classe va'a, quando é utilizada a canoa havaiana, que tem como particularidade um flutuador lateral, com braços ligando a canoa ao flutuador.