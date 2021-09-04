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Ouro do Brasil

Fernando Rufino conquista ouro na canoagem na Paralimpíada

O atleta, que é conhecido como cowboy, venceu em Tóquio (Japão), na noite desta sexta-feira (3), a prova dos 200 metros (m) classe VL2 com o tempo de 53s077
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 set 2021 às 08:22

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 08:22

Fernando Rufino disputa a final A na categoria KL2 200m da Canoagem Velocidade em Sea Forest Waterway
03.09.21 - Jogos Paralímpicos Tôquio 2020 - Fernando Rufino disputa a final A na categoria KL2 200m da Canoagem Velocidade em Sea Forest Waterway. Foto: Miriam Jeske/CPB. @miriamjeske.photo/ocpboficial Crédito: Miriam Jeske/CPB @miriamjeske.ph
O brasileiro Fernando Rufino conquistou a primeira medalha de ouro da história da canoagem brasileira em uma edição de Paralimpíada. O atleta, que é conhecido como cowboy, venceu, na noite desta sexta-feira (3), a prova dos 200 metros (m) classe VL2 com o tempo de 53s077.
O brasileiro fez uma prova forte, assumindo a ponta desde o início. A cada remada ele se distanciava mais dos adversários, e cruzou a chegada quase dois segundos à frente do segundo colocado.
Rufino venceu na canoagem classe va'a, quando é utilizada a canoa havaiana, que tem como particularidade um flutuador lateral, com braços ligando a canoa ao flutuador.
A prova também contou com a participação de Luís Carlos Cardoso (que foi prata na prova dos 200 m classe KL1), que terminou em sétimo lugar, com o tempo de 56s390.

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