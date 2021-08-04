  • Fernanda e Ana se despedem de Tóquio em 9° lugar na vela classe 470
Sem medalha

Fernanda e Ana se despedem de Tóquio em 9° lugar na vela classe 470

Na regata final, Fernanda e Ana precisavam de desempenho expressivo, entretanto, no fim da prova, elas encerraram a participação na décima posição, o que foi insuficiente para subir ao pódio

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 09:59

Agência Brasil

Fernanda Oliveira e Ana Barbachan, da 470 feminina, terminam os Jogos Olímpicos de Tóquio em 9º Crédito: Wander Roberto/COB
Em luta pela segunda medalha da vela brasileira na Olimpíada de Tóquio (Japão), Fernanda Oliveira e Ana Barbachan velejaram na madrugada desta quarta-feira (4) na Baía de Enoshima, na ilha da Enoshima. A dupla disputou a Medal Race, regata final e decisiva, na classe 470 e ficou na 10ª colocação. Com este resultado, elas terminaram em nono lugar geral.

Na regata final, Fernanda e Ana precisavam de desempenho expressivo, entretanto passaram pela primeira marcação apenas como as oitavas colocadas. Em seguida, alternaram entre o sétimo e oitavo lugares. No fim da prova, elas encerraram a participação na décima posição, o que foi insuficiente para subir ao pódio.
O Brasil encerrou a participação em Tóquio com uma medalha de ouro na vela. Kahena Kunze e Martine Grael conquistaram o bicampeonato olímpico na classe 49er FX na Baía de Enoshima.
A dupla britânica Hannah Mils e Eilidh McIntyre conquistou o bicampeonato olímpico na classe. Já as polonesas Agnieszka Skrzypulec e Jolanta Ogar colocaram a prata no peito. Camille Lecointre e Aloise Retornaz, da França, levaram o bronze.

