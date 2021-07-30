AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Olimpíadas
  • Brasileiro Keno Marley perde luta e chance de conquistar primeira medalha olímpica
Sem pódio

Brasileiro Keno Marley perde luta e chance de conquistar primeira medalha olímpica

Após a vitória contra o chinês Daxiang Chen, o brasileiro de 21 anos perdeu nas quartas de final para o britânico Benjamin Whittaker

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 02:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2021 às 02:09
Keno Marley, lutador brasileiro de boxe
Keno Marley, lutador brasileiro de boxe Crédito: Divulgação/Time Brasil
O boxeador brasileiro Keno Marley Machado, 21, foi derrotado nesta sexta-feira (30) e perdeu a chance de conquistar uma medalha na categoria até 81 kg nas Olimpíadas de Tóquio. Após a vitória contra o chinês Daxiang Chen, o brasileiro de 21 anos perdeu nas quartas de final para o britânico Benjamin Whittaker.
O britânico  venceu o primeiro round na opinião de três dos cinco juízes da luta. No segundo, foi ao contrário, com triunfo do brasileiro. Os juízes decretaram a vitória de Whittaker no round final.
O brasileiro, natural de Salvador (BA), lamentou muito a derrota no momento do anúncio. Se avançasse, Keno já garantiria pelo menos uma medalha, já que no boxe não há disputa pelo terceiro lugar quem perde na semifinal recebe o bronze.

Veja Também

Brasil vira sobre EUA e encaminha vaga nas quartas no vôlei masculino

Olimpíada: Renato Rezende é eliminado na semifinal do ciclismo BMX

Brasil vence a Argentina e se mantém vivo nas Olimpíadas de Tóquio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Boxe Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
Coração captado em hospital de Vitória sendo levado para São Paulo
Força-tarefa viabiliza doação de coração do ES para São Paulo
Imagem de destaque
A reação do governo Lula ao novo tarifaço de Trump: 'Seguiremos sem viralatice'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados