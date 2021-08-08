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Vôlei feminino

Brasil perde para os EUA e fica com a medalha de prata na final olímpica

A equipe brasileira foi dominada do começo ao fim da final. Superior, o time americano conseguiu abrir vantagem no placar em todos os três sets (parciais de 21/25, 20/25 e 14/25)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2021 às 03:20

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 03:20

Olimpíadas
A seleção feminina foi facilmente batida pelos EUA na final do vôlei por 3 sets a 0 em Tóquio Crédito: COB
 O Brasil perdeu para os Estados Unidos por 3 sets a 0 e ficou com a medalha de prata no vôlei de quadra feminino das Olimpíadas de Tóquio-2020, neste domingo (8), último dia dos Jogos. A equipe brasileira foi dominada do começo ao fim da final. Superior, o time americano conseguiu abrir vantagem no placar em todos os três sets (parciais de 21/25, 20/25 e 14/25).

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Campeã olímpica em Pequim-2008 e Londres-2012, a seleção brasileira chegou ao Japão sob desconfiança cinco anos depois do seu pior resultado em 28 anos nos Jogos: a queda nas quartas de final na edição do Rio de Janeiro.
Ainda assim, o Brasil se despede do Japão com a boa campanha de sete vitórias e apenas uma derrota, contra os EUA.

Vôlei feminino : derrota brasileira e prata nos Jogos Olímpicos

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