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Olimpíadas

Boletim de Ouro #4: medalha de ouro capixaba e fim das Olimpíadas

O Espírito Santo conquistou sua medalha de ouro com Richarlison no futebol masculino já nos acréscimos dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em vitória sobre a Espanha na final

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 17:34

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 ago 2021 às 17:34
Brasil vence a Espanha e fatura a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio
Brasil vence a Espanha e fatura a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Foi sofrido, demorou, mas ela veio! O Espírito Santo conquistou a sua medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. No sábado (7), O Brasil venceu a Espanha por 2 a 1 com gol salvador de Malcom na prorrogação, e o capixaba Richarlison vai trazer o ouro para Nova Venécia.

Seleção Brasileira conquista ouro nas Olimpíadas de Tóquio

Nosso Pombo não estava em seus melhores dias. Perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0, e acabou substituído no segundo tempo. Mas tudo bem, o Richarlison fez uma grande Olimpíada, foi o artilheiro da competição e conduziu o Brasil ao bicampeonato olímpico. 
E repercutindo tudo sobre os últimos resultados do Brasil e do Espírito Santo nas Olimpíadas, além da nossa tristeza pelo fim dos Jogos, trazemos para você internauta o nosso último Boletim de Ouro. Confira abaixo:

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