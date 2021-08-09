Boletim de Ouro #4: medalha de ouro capixaba e fim das Olimpíadas

Foi sofrido, demorou, mas ela veio! O Espírito Santo conquistou a sua medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. No sábado (7), O Brasil venceu a Espanha por 2 a 1 com gol salvador de Malcom na prorrogação, e o capixaba Richarlison vai trazer o ouro para Nova Venécia.
Seleção Brasileira conquista ouro nas Olimpíadas de Tóquio
Nosso Pombo não estava em seus melhores dias. Perdeu um pênalti no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0, e acabou substituído no segundo tempo. Mas tudo bem, o Richarlison fez uma grande Olimpíada, foi o artilheiro da competição e conduziu o Brasil ao bicampeonato olímpico.
E repercutindo tudo sobre os últimos resultados do Brasil e do Espírito Santo nas Olimpíadas, além da nossa tristeza pelo fim dos Jogos, trazemos para você internauta o nosso último Boletim de Ouro. Confira abaixo: