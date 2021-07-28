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Olimpíadas

Ana Patrícia e Rebecca sofrem primeira derrota nas Olimpíadas

A dupla brasileira perdeu para Graudina e Kravcenoka, da Letônia, por 2 a 1, com parciais de 15/21, 21/12 e 12/15; elas somam uma vitória e uma derrota

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 00:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2021 às 00:25
Ana Patrícia e Rebeca nos Jogos Olímpicos de Tóquio
Ana Patrícia e Rebeca nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
A dupla brasileira formada por Ana Patrícia e Rebecca sofreu sua primeira derrota nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Elas foram derrotadas por Graudina e Kravcenoka, da Letônia, por 2 a 1, com parciais de 15/21, 21/12 e 12/15.
Com o resultado desta quarta-feira (28, horário local), ainda noite de terça (27) no Brasil, Ana Patrícia e Rebecca somam uma vitória e uma derrota nos Jogos.
Elas voltam à areia na próxima sexta (30), contra Claes e Sponcil, dos Estados Unidos. O jogo está marcado para as 21h (Brasília).

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