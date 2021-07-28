Ana Patrícia e Rebecca sofrem primeira derrota nas Olimpíadas

A dupla brasileira formada por Ana Patrícia e Rebecca sofreu sua primeira derrota nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Elas foram derrotadas por Graudina e Kravcenoka, da Letônia, por 2 a 1, com parciais de 15/21, 21/12 e 12/15.
Com o resultado desta quarta-feira (28, horário local), ainda noite de terça (27) no Brasil, Ana Patrícia e Rebecca somam uma vitória e uma derrota nos Jogos.
Elas voltam à areia na próxima sexta (30), contra Claes e Sponcil, dos Estados Unidos. O jogo está marcado para as 21h (Brasília).