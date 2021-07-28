Olimpíadas

Judoca Maria Portela estreia em Tóquio com vitória-relâmpago

Brasileira precisou de apenas 28 segundos para aplicar um ippon na Nigara Shaheen, que faz parte da equipe de refugiados, na noite desta terça-feira (27)

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 00:11

Agência FolhaPress

Maria Portela avançou para próxima fase no judô Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
A brasileira Maria Portela, 33, precisou de apenas 28 segundos para aplicar um ippon em Nigara Shaheen, 28, da equipe olímpica dos refugiados, nesta quarta-feira (28, horário local), ainda noite de terça (27) no Brasil, e avançar à segunda rodada.
Ambas competem pela categoria até 70 quilos nas Olimpíadas de Tóquio-2020.
Essa foi a segunda luta-relâmpago do dia, no Nippon Budokan. Antes de Maria, foi o brasileiro Rafael Macedo, 26, quem sofreu um ippon, aos 31 segundos de luta, de Islam Bozbayev, 30, do Cazaquistão.

Veja Também

Leo de Deus termina em 6º na final dos 200 m borboleta em Tóquio

Fabiana Silva perde mais uma e está eliminada no badminton em Tóquio

Com Richarlison em campo, Brasil pode confirmar vaga nas quartas do futebol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
