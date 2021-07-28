Judoca Maria Portela estreia em Tóquio com vitória-relâmpago

A brasileira Maria Portela, 33, precisou de apenas 28 segundos para aplicar um ippon em Nigara Shaheen, 28, da equipe olímpica dos refugiados, nesta quarta-feira (28, horário local), ainda noite de terça (27) no Brasil, e avançar à segunda rodada.
Ambas competem pela categoria até 70 quilos nas Olimpíadas de Tóquio-2020.
Essa foi a segunda luta-relâmpago do dia, no Nippon Budokan. Antes de Maria, foi o brasileiro Rafael Macedo, 26, quem sofreu um ippon, aos 31 segundos de luta, de Islam Bozbayev, 30, do Cazaquistão.