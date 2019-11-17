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Diversidade

Ohana: a lição da melhor empresa do mundo para se trabalhar

De um lado, empresa de Marc Benioff criou produtos que o mercado valoriza. De outro, construiu um ambiente de trabalho inovador e democrático

Públicado em 

17 nov 2019 às 04:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Gestão eficiente de pessoas Crédito: Divulgação
Uma interessante palavra-chave guia a gestão da Salesforce, a companhia que hoje ocupa o primeiro lugar no ranking de melhores empresas do mundo para se trabalhar. É "ohana", expressão de origem havaiana que significa que pessoas queridas, ligadas ou não pelo sangue, devem cuidar umas das outras.
Acontece que este aparente papo de bicho-grilo norteia não um empreendimento alternativo às margens de Woodstock, mas um meganegócio da área de tecnologia, com mais de 30 mil funcionários espalhados por 11 países.

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Seu principal executivo, Marc Benioff, tem um perfil peculiar. Dono da influente Revista Time, ele concilia ativismo social, filantropia e técnicas avançadas de showman com uma fortuna de mais ou menos 7 bilhões de dólares.
Para colocar o conceito de ohana em prática, Benioff elegeu como pilares centrais o desenvolvimento dos recursos humanos, o bem-estar dos colaboradores e a promoção de políticas de diversidade e inclusão.
Os resultados têm sido repetitivamente reconhecidos, mesmo pelos filtros mais conservadores. A Salesforce foi eleita a empresa mais inovadora do mundo pela Forbes, o melhor lugar para se trabalhar pela Fortune e a 15ª empresa mais admirada do mundo, também pela Fortune. Benioff, por sua vez, ganhou da Forbes o posto de Inovador da Década e conquistou o terceiro lugar na lista de Empresários da Fortune.

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O empresário conseguiu aliar o melhor de dois mundos. De um lado, criou produtos que o mercado valoriza. De outro, construiu um ambiente de trabalho inovador e democrático que desenvolve, por exemplo, a cultura de nivelar os salários entre colaboradores que executam tarefas semelhantes.
Por óbvio que possa parecer, a prática combate injustiças que historicamente afetam as mulheres, os negros e as minorias. Os resultados falam por si. Segundo a respeitadíssima consultoria McKinsey, empresas com maior diversidade de gênero nas equipes têm lucros 21% acima da média. Em organizações com diversidade étnica, os ganhos são 33% maiores.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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