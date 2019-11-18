Oficiais da PM elogiam novo comandante, mas mantêm luta salarial

O governador Casagrande deu posse ao coronel Sartório hoje (18) à tarde Crédito: Divulgação

O presidente da Assomes, a Associação dos Oficiais da PM, coronel Capita, disse que recebeu com naturalidade a troca no Comando-Geral da PM, elogiou o novo comandante, mas avisou que a Frente Unificada de Valorização Salarial, formada por PMS, bombeiros e policiais civis, vai continuar lutando por reajuste salarial.

“Vejo com naturalidade a mudança por se tratar de um problema de saúde do ex-comandante, o coronel Barreto. O coronel Sartório, que assume, tem um perfil ponderado e conciliador, como o seu antecessor”, elogiou o presidente da Assomes.