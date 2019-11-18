Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Oficiais da PM elogiam novo comandante, mas mantêm luta salarial
Leonel Ximenes

Oficiais da PM elogiam novo comandante, mas mantêm luta salarial

Presidente da Assomes diz que aguarda coronel Sartório para apresentar a pauta de reivindicações dos militares

Públicado em 

18 nov 2019 às 20:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O governador Casagrande deu posse ao coronel Sartório hoje (18) à tarde Crédito: Divulgação
O presidente da Assomes, a Associação dos Oficiais da PM, coronel Capita, disse que recebeu com naturalidade a troca no Comando-Geral da PM, elogiou o novo comandante, mas avisou que a Frente Unificada de Valorização Salarial, formada por PMS, bombeiros e policiais civis, vai continuar lutando por reajuste salarial.
“Vejo com naturalidade a mudança por se tratar de um problema de saúde do ex-comandante, o coronel Barreto. O coronel Sartório, que assume, tem um perfil ponderado e conciliador, como o seu antecessor”, elogiou o presidente da Assomes.
O coronel Capita disse que o coronel Sartório tem bom relacionamento com a Assomes e espera que a Frente Unificada seja recebida brevemente para que as propostas dos militares sejam apresentadas ao novo comandante-geral. “Os soldados da PM do Espírito Santo têm o pior salário do país. O salário dos coronéis está entre os três piores. O comandante-geral certamente será sensível ao nosso pleito”, espera o dirigente da Assomes.

Veja Também

Casagrande anuncia troca do comando da Polícia Militar

Reunião misteriosa movimenta Alto-Comando da PM nesta segunda

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados