Oficiais da PM elogiam novo comandante, mas mantêm luta salarial

O presidente da Assomes, a Associação dos Oficiais da PM, coronel Capita, disse que recebeu com naturalidade a troca no Comando-Geral da PM, elogiou o novo comandante, mas avisou que a Frente Unificada de Valorização Salarial, formada por PMS, bombeiros e policiais civis, vai continuar lutando por reajuste salarial.
“Vejo com naturalidade a mudança por se tratar de um problema de saúde do ex-comandante, o coronel Barreto. O coronel Sartório, que assume, tem um perfil ponderado e conciliador, como o seu antecessor”, elogiou o presidente da Assomes.
O coronel Capita disse que o coronel Sartório tem bom relacionamento com a Assomes e espera que a Frente Unificada seja recebida brevemente para que as propostas dos militares sejam apresentadas ao novo comandante-geral. “Os soldados da PM do Espírito Santo têm o pior salário do país. O salário dos coronéis está entre os três piores. O comandante-geral certamente será sensível ao nosso pleito”, espera o dirigente da Assomes.