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Novo comandante

Casagrande anuncia troca do comando da Polícia Militar

Segundo o governador, a troca se deve ao pedido de afastamento do coronel Leonardo Barreto, que, segundo Casagrande, deixa o comando para tratamento de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 14:30

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 14:30

Entrada do Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória Crédito: A Gazeta
O governador Renato Casagrande (PSB) acabou de anunciar no Twitter que trocou o comando da Polícia Militar do Espírito Santo. O coronel Márcio Eugênio Sartório assume como novo comandante da PM.
Segundo o governador, a troca se deve ao pedido de afastamento do coronel Leonardo Barreto, que, segundo Casagrande, deixa o comando para tratamento de saúde. 
O coronel Márcio Eugênio Sartório assumiu como novo comandante da PM Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Sartório era, até então, comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, onde estava diretamente subordinado ao coronel Barreto. No domingo (17), o colunista Leonel Ximenes havia informado que uma reunião misteriosa e extemporânea tinha sido convocada para a manhã desta segunda-feira (18) no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, com a presença dos coronéis da PM. 

QUEM É O NOVO COMANDANTE

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, o coronel Márcio Eugênio Sartório está na corporação há 27 anos. Sartório vai assumir o comando às 17h desta segunda-feira (18), no lugar do coronel Moacir Leonardo Barreto, que deixou o cargo por motivos de saúde, segundo o governador Renato Casagrande (PSB).
Por 19 anos, Sartório atuou na cavalaria da PM, onde chegou a ser comandante do Regimento de Polícia Montada. De julho de 2013 a julho de 2015, foi diretor adjunto de comunicação social da Polícia Militar do Espírito Santo. Antes de assumir o comando, Sartório era comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, onde estava diretamente subordinado ao coronel Barreto.
O novo comandante já representou a PM do Estado em competições hípicas militares. Segundo a biografia divulgada pela Polícia Militar, Sartório foi bicampeão brasileiro militar, sete vezes campeão estadual e cinco vezes vice-campeão no Estado.

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