Casagrande anuncia troca do comando da Polícia Militar

Entrada do Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória Crédito: A Gazeta

O governador Renato Casagrande (PSB) acabou de anunciar no Twitter que trocou o comando da Polícia Militar do Espírito Santo. O coronel Márcio Eugênio Sartório assume como novo comandante da PM.

Segundo o governador, a troca se deve ao pedido de afastamento do coronel Leonardo Barreto, que, segundo Casagrande, deixa o comando para tratamento de saúde.

O coronel Márcio Eugênio Sartório assumiu como novo comandante da PM Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

QUEM É O NOVO COMANDANTE



Natural de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, o coronel Márcio Eugênio Sartório está na corporação há 27 anos. Sartório vai assumir o comando às 17h desta segunda-feira (18), no lugar do coronel Moacir Leonardo Barreto, que deixou o cargo por motivos de saúde, segundo o governador Renato Casagrande (PSB).

Por 19 anos, Sartório atuou na cavalaria da PM, onde chegou a ser comandante do Regimento de Polícia Montada. De julho de 2013 a julho de 2015, foi diretor adjunto de comunicação social da Polícia Militar do Espírito Santo. Antes de assumir o comando, Sartório era comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, onde estava diretamente subordinado ao coronel Barreto.