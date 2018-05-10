Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Obesidade aumenta o risco de 14 tipos de câncer
Saúde

Obesidade aumenta o risco de 14 tipos de câncer

Até 2025, mais de 29 mil novos casos de câncer atribuídos à obesidade e ao sobrepeso devem surgir. Sedentarismo aumenta ainda mais as chances de a doença aparecer

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 21:17

Públicado em 

09 mai 2018 às 21:17

Colunista

Barriga, obesidade
Virgínia Altoé Sessa*
Responsável por desencadear diversas doenças, a obesidade é o segundo principal fator de risco para o câncer e perde apenas para o tabagismo. Isso porque aumenta as inflamações e a quantidade de insulina no organismo, que estimulam a multiplicação celular e o aparecimento de tumores.
Um novo estudo realizado no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em colaboração com a Universidade de Harvard (EUA), revelou que pelo menos 15 mil casos de câncer por ano, ou seja, 3,8% do total de cânceres no Brasil, poderiam ser evitados com a redução do sobrepeso e da obesidade.
A pesquisa ainda calcula que esse número deve crescer até 2025, com a estimativa de que mais de 29 mil novos casos de câncer atribuídos à obesidade e ao sobrepeso devam surgir. Quando são combinados à falta de atividade física e a uma dieta pobre em fibras e rica em carboidratos e gorduras, esse risco pode ser ainda maior.
A pesquisa ainda calcula que esse número deve crescer até 2025, com a estimativa de que mais de 29 mil novos casos de câncer atribuídos à obesidade e ao sobrepeso devam surgir
Obesidade e sobrepeso estão associados ao aumento de risco de pelo menos 14 diferentes tipos de câncer. Dentre eles, os de mama, cólon, reto, endométrio (útero) e ovário.Para se ter uma ideia da importância do controle do peso na prevenção e até no tratamento do câncer, podemos citar como exemplo o câncer de mama.
As células do tecido gorduroso produzem uma enzima chamada aromatase. Ela é responsável pela produção de estrogênio através da conversão do hormônio masculino em hormônio feminino, encarregado de alimentar a grande maioria dos cânceres de mama. Sendo assim, quanto mais célula adiposa, mais aromatase está sendo produzida, portanto mais estrogênio para alimentar o tumor.
Consumir frutas, verduras, legumes e cereais integrais que contêm nutrientes ricos em vitaminas e fibras é importante para estimular as defesas naturais do corpo e evitar a doença. Fazer atividades físicas regulares também é fundamental para evitar e combater a obesidade e, consequentemente, as doenças decorrentes dessa patologia.
*A autora é oncologista do Cecon

Tópicos Relacionados

Alimentação câncer doenca Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Construção inovadora muda o jeito de construir e reduz os impactos ambientais
O comentarista esportivo Caio Ribeiro participa do primeiro Encontro Mercado da Rede Gazeta de 2026
Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta
Imagem de destaque
Lavrador morre ao bater com moto em carro em Marilândia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados