O recado de um morador de Jardim Camburi aos sujões do bairro

Recado mais claro, impossível. Um morador de Jardim Camburi, em Vitória
, cansou de recolher tanto lixo depositado de forma irregular próximo à sua casa e resolveu deixar essa mensagem acima ao sujão. A placa, muito bem-confeccionada, foi afixada no cruzamento das Ruas Antônio de Araújo Lyra com a Rua João de Oliveira Soares, um dos pontos viciados de descarte de lixo.
Até nas praias da Capital, local que deveria ser lazer e diversão, a sujeira é escandalosa. Por dia, a PMV recolhe cerca de 24 toneladas de lixo nas areias da Praia de Camburi, Curva da Jurema e região de São Pedro. Materiais que poderiam ser reciclados, como plástico, restos de cigarro, papel, madeira, latas e vidro, são depositados irregularmente na orla.
Infelizmente, o mau exemplo de descarte irregular de lixo não é exclusivo da Capital. Em novembro passado, a Prefeitura de Vila Velha retirou 28 toneladas de lixo dos canais e das três estações de bombeamento da cidade. Esse material, claro, contribui decisivamente para as enchentes que assolam o município. Dentre os resíduos recolhidos pelas equipes de limpeza da PMVV estavam até sofás.