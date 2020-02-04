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Leonel Ximenes

O recado de um morador de Jardim Camburi aos sujões do bairro

Ele afixou uma placa com uma mensagem a quem descarta lixo de forma irregular numa das esquinas do bairro de classe média de Vitória

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 12:06

Públicado em 

04 fev 2020 às 12:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A placa afixada pelo morador inconformado com a sujeira em Jardim Camburi Crédito: Foto do leitor
Recado mais claro, impossível.  Um morador de Jardim Camburi, em Vitória, cansou de recolher tanto lixo depositado de forma irregular próximo à sua casa e resolveu deixar essa mensagem acima ao sujão. A placa, muito bem-confeccionada, foi afixada no cruzamento das Ruas Antônio de Araújo Lyra com a Rua João de Oliveira Soares, um dos pontos viciados de descarte de lixo.

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Até nas praias da Capital, local que deveria ser lazer e diversão, a sujeira é escandalosa. Por dia, a PMV recolhe cerca de 24 toneladas de lixo nas areias da Praia de Camburi, Curva da Jurema e região de São Pedro. Materiais que poderiam ser reciclados, como  plástico, restos de cigarro, papel, madeira, latas e  vidro, são depositados irregularmente na orla.

EM VILA VELHA, 28 TONELADAS DE LIXO EM CANAIS

Infelizmente, o mau exemplo de descarte irregular de lixo não é exclusivo da Capital. Em novembro passado,  a Prefeitura de Vila Velha retirou 28 toneladas de lixo dos canais  e das três estações de bombeamento da cidade. Esse material, claro, contribui decisivamente para as enchentes que assolam o município. Dentre os resíduos recolhidos pelas equipes de limpeza da PMVV estavam até sofás.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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